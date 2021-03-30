Modanın kalbi, Barış Küçükçifçi imzalı projeyle dijitalde atacak - Son Dakika

Modanın kalbi, Barış Küçükçifçi imzalı projeyle dijitalde atacak

30.03.2021 10:21
Modanın kalbi, Barış Küçükçifçi imzalı projeyle dijitalde atacak, System.String[]

Barış Küçükçifçi'nin imzasını taşıyan 'Digital Fashion Week İstanbul' isimli proje ile moda dünyası dijitale taşındı.

Barış Küçükçifçi'nin imzasını taşıyan 'Digital Fashion Week İstanbul' isimli proje ile moda dünyası dijitale taşındı. Proje ile çok sayıda marka ve tasarımcı, koleksiyonlarını internet ortamında sergileme imkanı bulurken, projenin tanıtım lansmanında yerli ve yabancı 40 manken boy gösterdi. Küçükçifçi, "Pandemi nedeniyle defilelere ara vermek zorunda kalmıştık. Biz de defileleri dijitalleştirdik. Maalesef bu nedenle seyirci olmayacak. Pandemi süreci ile birlikte biz de 'Digital Fashion Week istanbul' diye bir proje başlattık. Lansman düzenleyerek modacılara ve firmalara hem ürünlerimizi göstermek hem de artık bu şekilde bir defile çalışması yürüteceğimizi duyurmak istedik" dedi.

Barış Küçükçifçi imzalı, 'Digital Fashion Week İstanbul' isimli proje ile pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerden biri olan moda dünyası dijitale taşınıyor. Markalar ve tasarımcılar yeni sezonda koleksiyonlarını Türkiye'nin tarihi ve doğal mekanlarında dijital olarak internet ortamında sergileyebilecek. Markalar ve tasarımcılar tarafından büyük ilgi gören projenin tanıtım lansmanı düzenlendi. Sevcan Topbaş imzalı elbiselerin sergilendiği defilede yerli ve yabancı 40 manken boy gösterdi. Seyircisiz olarak düzenlenen etkinlikte pandemi kurallarına da özen gösterildi.

"Defileleri dijitalleştirdik"

Defilenin organizasyonunu ve koreografisini yapan Barış Küçükçifçi, "Artık dünya üzerinde yeni bir döneme girdik. Pandemi nedeniyle defilelere ara vermek zorunda kalmıştık. Biz de defileleri dijitalleştirdik. Maalesef bu nedenle seyirci olmayacak. Şu an ki ekibimizde 45'e yakın bir manken kadromuz var. Hepsi genelde bizim öğrencimiz zaten. Özellikle pandemi süreci ile birlikte biz de 'Digital Fashion Week istanbul' diye bir proje başlattık. Bu etkinlik kapsamında aslında bir lansman düzenleyerek modacılara ve firmalara hem ürünlerimizi göstermek hem de artık bu şekilde bir defile çalışması yürüteceğimizi duyurmak istedik. Hali hazırda Nisan ayı itibariyle bu proje başlamış olacak. Bu tarz defileler dünyada birçok ülkede yapılırken ülkemizde ise ilk örneğini bizler gerçekleştirdik. Pandemiyle birlikte dijitale taşınan bu defilelerimizi daha tarihi yapıların olduğu noktalarda sunmaya çalışacağız" dedi.

"Sağlık her şeyden daha değerli"

Pandemi nedeniyle tedbirler aldıklarını belirten Küçükçifçi, "Bu ekipte yer alan tüm arkadaşlarımızın testini yaptırdık. HES kodları kontrol edildi, ateşler ölçüldü. Ayrıca bir araya geldiğimiz bu ortam içerisinde de sosyal mesafe ve maske kurallarına da dikkat ediyoruz. İşimiz evet çok önemli ama sağlık her şeyden daha değerli" diye konuştu.

"Hepimiz çok heyecanlıyız"

Defilelerin cast direktörlüğünü yapan ünlü manken Nazrin Efendizade, "Pandemi döneminde ara vermeden çalışmalarımıza devam ettik. 'Fashion Akademi' okulumuzda genç kızlara mankenlik eğitimi verdik. Okulumuzda şu an 150 manken öğrencimiz var. 'Digital Fashion Week İstanbul' günlerinde mankenlerin çoğu bizim öğrencilerimiz. Onlarla aynı podyumu paylaşıyor olmak çok güzel bir duygu. Bu nedenle çok mutluyum" dedi. Manken Aslı Önür ise, "Hepimiz çok heyecanlıyız. Bu güzel projede yer aldığımız için çok mutluyuz. Umarım güzel bir çalışma ortaya koyacağız. Bu süreçte pandemi kurallarına uyarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Hepimiz heyecanlıyız, güzel şeyler olacak" şeklinde konuştu.

'Digital Fashion Week İstanbul' proje ile 50'den fazla marka ve tasarımcının koleksiyonlarını internet ortamında sergilemesi bekleniyor. - İSTANBUL

Modanın kalbi, Barış Küçükçifçi imzalı projeyle dijitalde atacak
Modanın kalbi, Barış Küçükçifçi imzalı projeyle dijitalde atacak
Modanın kalbi, Barış Küçükçifçi imzalı projeyle dijitalde atacak
Modanın kalbi, Barış Küçükçifçi imzalı projeyle dijitalde atacak
Modanın kalbi, Barış Küçükçifçi imzalı projeyle dijitalde atacak
Modanın kalbi, Barış Küçükçifçi imzalı projeyle dijitalde atacak
Modanın kalbi, Barış Küçükçifçi imzalı projeyle dijitalde atacak

Fashion Week, İstanbul, Türkiye, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Modanın kalbi, Barış Küçükçifçi imzalı projeyle dijitalde atacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pandemiyle gelişen e-ticarete kayıtsız kalmadılar! Birçok market satışlarını internete taşıdı Pandemiyle gelişen e-ticarete kayıtsız kalmadılar! Birçok market satışlarını internete taşıdı Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti Kocası tarafından yakılan kadının acılı annesi konuştu: Kızımı yıllarca hem aldattı hem dövdü Kocası tarafından yakılan kadının acılı annesi konuştu: Kızımı yıllarca hem aldattı hem dövdü Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından güne yükselişle başlayan dolar, 8,25'ten işlem görüyor Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından güne yükselişle başlayan dolar, 8,25'ten işlem görüyor Türkiye'de çalışmaları yapılan 'sprey aşı' salgını bitirmede önemli rol oynayabilir Türkiye'de çalışmaları yapılan 'sprey aşı' salgını bitirmede önemli rol oynayabilir Şevval Sam 16 yıl önce yaptığı ölümlü kazayı ilk kez anlattı: Suçum olsa bedelini öderdim Şevval Sam 16 yıl önce yaptığı ölümlü kazayı ilk kez anlattı: Suçum olsa bedelini öderdim İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü
Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı         
10:20
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
YSK, Afyon'daki ara seçime girebilecek 19 partiyi açıkladı! Listede Gelecek Partisi yer almadı YSK, Afyon'daki ara seçime girebilecek 19 partiyi açıkladı! Listede Gelecek Partisi yer almadı         
09:50
Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu         
09:38
Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu         
08:45
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu         
07:23
İki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında yeni iddia! Mağdurlar Esra Erol'da konuştu İki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında yeni iddia! Mağdurlar Esra Erol'da konuştu         
22:36
Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı         
19:38
Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı         
18:07
A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi         
18:03
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu         
17:15
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 10:32:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Modanın kalbi, Barış Küçükçifçi imzalı projeyle dijitalde atacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei