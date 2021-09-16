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Modanın kalbi bu şehirlerde atıyor - Son Dakika

Modanın kalbi bu şehirlerde atıyor

16.09.2021 16:08
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Moda şehirleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ünlü modacı Tuğçe Erkoçlar, "Dünyada modanın kalbinin attığı şehirlerden biri olan İstanbul, alışveriş cenneti olma özelliğini koruyor" dedi.

Moda şehirleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ünlü modacı Tuğçe Erkoçlar, "Dünyada modanın kalbinin attığı şehirlerden biri olan İstanbul, alışveriş cenneti olma özelliğini koruyor" dedi.

Ünlü modacı Tuğçe Erkoçkar, moda trendlerinin takip edilmesi ve tasarımlardan haberdar olunmak için moda şehirlerine dikkat çekti. Moda şehirleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erkoçlar, İstanbul'un alış veriş cenneti olma özelliğini koruduğunu söyledi. Londra'nın önemli moda şehirleri arasında olduğunu belirten Erkoçkar, "Tarihi dokusu ve estetikliği ön plana çıkan kozmopolit bir şehir. Bütün zıtlıkları birbiriyle harmanlayan ve genç nüfusuyla karışan Londra, her köşe başındaki outlet mağazalarıyla göze çarpıyor. Görkemli ve ünlü mağazalardan butiklere kadar moda konusunda geniş bir skalaya yer veriyor" dedi.

Paris'in moda şehirleri arasında büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Tuğçe Erkoçkar, "Paris'e gitmek için tek bir sebebiniz olması kafi, moda! Paris, bir bakmışsınız modayla çevirmiş dört bir yanınızı. Yıllar boyunca hep modanın ikonlarından oldu şehir" diye konuştu.

"Moda denilince İtalya'da akıllara gelen ilk şehir" diyerek sözlerini sürdüren Erkoçkar, " Milano'yu modada ön plana çıkaran husus ise işin tasarım olayıyla daha çok ilgilenmeleri. Alışverişin kuşkusuz ki olmazsa olmaz şehirlerinden olan Milano, sizi adeta sokaklarında gezerken modanın takibine sokacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un önemine de dikkat çeken Tuğçe Erkoçkar, "Kozmopolitliği, jeopolitik konumu sebebiyle bütün insanlar tarafından ve ülkeler tarafından her zaman gözde ve göz alıcı bir şehir olma edasını korumuştur. Moda skalasının bir hayli geniş olması tasarımcıları uzun vadede kalıcı kılmıştır. Dünyada modanın kalbinin attığı şehirlerden biri olan İstanbul, alışveriş cenneti olma özelliğini koruyor" dedi.

Son olarak Tokyo'nun giyim konusunda önemli bir alışveriş alanı olduğunu da kaydeden Tuğçe Erkoçkar, "Büyük bir ekonomi, zengin insanlar ve alışverişsiz olmaz. Her şeyi bulabileceğiniz Tokyo birçok seçenek sunarken sizi kararsızlığa da sürükleyebilecek cinsten davranıyor" açıklamalarında bulundu.

Bu şehirlerin görülmeye ve gezmeye değer olduğunu belirten Tuğçe Erkoçkar 2022 yılının moda açısından çok hareketli geçeceğini aktardı ve mağazalarında şubeleşmeye gidebileceğinin sinyallerini verdi . - KOCAELİ

Modanın kalbi bu şehirlerde atıyor

İstanbul, Londra, Paris, Moda, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Modanın kalbi bu şehirlerde atıyor - Son Dakika


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