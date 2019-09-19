Son Dakika Haberleri: Modanisa 400 milyon Müslüman kadına artık Turquality ile ulaşacak
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Modanisa 400 milyon Müslüman kadına artık Turquality ile ulaşacak

48 dakika önce

Tesettür giyimde online modanın sadece Türkiye'de değil dünyada da öncülerinden olan Modanisa, Turquality programına dahil oldu.

Modanisa 400 milyon Müslüman kadına artık Turquality ile ulaşacak, System.String[]

Tesettür giyimde online modanın sadece Türkiye'de değil dünyada da öncülerinden olan Modanisa, Turquality programına dahil oldu. Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, böylece dünyadaki tüm Müslüman kadınlara daha da güçlü ulaşacaklarını kaydetti.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:45 
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