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Modaya İTÜ damgası

2 saat önce

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Görsel Sanatlar Öğretmeni Seyhan Terzioğlu, Bursa'da gerçekleştirilen "Dönüşüm" temalı Fashion Week Moda Tasarım Yarışmasında, "Sandık Lekesi" ismini verdiği koleksiyonuyla 1. oldu.

Modaya İTÜ damgası, System.String[]

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Görsel Sanatlar Öğretmeni Seyhan Terzioğlu, Bursa'da gerçekleştirilen "Dönüşüm" temalı Fashion Week Moda Tasarım Yarışmasında, "Sandık Lekesi" ismini verdiği koleksiyonuyla 1. oldu.


Fashion Week Moda Tasarım Yarışmasında Tire motifleri, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı İzmir Okullarının öğretmenine birincilik getirdi. Jüri komite başkanlığını ünlü modacı Muzaffer Çağa'nın yaptığı tasarım yarışması 3 gün sürdü. 250 tasarımcının birbirinden etkileyici koleksiyonla katılım sağladığı yarışmada 15 tasarımcı finale kaldı. İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Görsel Sanatlar Öğretmeni Seyhan Terzioğlu, tüm finalistleri geride bırakarak birinci olmayı başardı.


Çocukluğunun Tire'de geçtiğini söyleyen Terzioğlu, "Annemin sandığında biriktirdiği anılardan ilham aldım" dedi. Terzioğlu, "O dönemde herkesin evinde kendine has desenleriyle kilimler, dokumalar çok yaygındı; hala da öyle. Bu koleksiyonu oluştururken Tire'den çok etkilendim" diye konuştu.


Her genç kızın annesinin büyük bir özenle oluşturduğu sandıktan ilham alarak yola çıktığını anlatan Terzioğlu, "Bu anıların biriktirildiği sandıklarda biriktirilen anılar bu koleksiyonun oluşturulmasında ilham kaynağı oldu. Tire eski bir Osmanlı kasabası ve dokumalar, keçeleri meşhurdur. Hepsinin bir araya gelmesiyle böyle bir koleksiyon ortaya çıktı. Bu desenler benim her daim evde gördüğüm, aşina olduğum desenler" dedi. - İZMİR

İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:08 Kaynak: İHA
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