Modda Port ile İzmir'i en önden izleyin - Son Dakika

Modda Port ile İzmir'i en önden izleyin

11.03.2021 10:09
Modda Port ile İzmir'i en önden izleyin, System.String[]

"Yeni Alsancak" olarak adlandırılan liman arkasında yapımı devam eden, İzmir Körfezi manzarası ve mimari tasarımıyla dikkat çeken Modda Port projesi, modern ve keyifli bir yaşam imkanı sunuyor.

"Yeni Alsancak" olarak adlandırılan liman arkasında yapımı devam eden, İzmir Körfezi manzarası ve mimari tasarımıyla dikkat çeken Modda Port projesi, modern ve keyifli bir yaşam imkanı sunuyor.

Tasarımında Ege Denizi'nin esintilerini içeren ve butik bir rezidans olan Modda Port, en son yapı teknolojileri kullanılarak yenilikçi, konforlu ve yüksek kaliteli bir yaşam sunuyor, kendine özgü mimarisiyle de deniz konseptiyle bütünleşiyor. Butik bir proje olan Modda Port'un A Plus kategorisinde kurgulanmış tek bloktan oluşan bir residence projesi olduğunu söyleyen firma yetkilileri, "Modda Port, tasarımını Ege Denizi'nin masmavi renginin huzurundan alan, minimalist, her detayı incelikle tasarlanmış deniz ile iç içe bir proje. Her katta 3 ile 4 dairenin olduğu projede, geniş ve ferah iç tasarımlar ile büyük hacimli dairelere yer verildi. İç ve dış mimariyi tasarlarken büyük hacimli dairelere yer vererek sakin ve huzurlu bir yaşamı ön plana çıkartmak istedik. Katlarda az dairenin olduğu ve tamamı mesken olan çok özel bir projeyi yaşama geçiriyoruz. Konutlar Aralık 2022 tarihinde sahiplerine teslim edilecek. Butik bir proje olan Modda Port'ta 22 katta toplamda 77 adet bağımsız bölüm bulunacak" diye konuştu.

Konumuyla dikkat çekiyor

Modda Port'tan yapılan açıklamada, İzmir Körfezi'nin tam karşısında, Alsancak Limanı'nın hemen arkasında denize ilk parselde yer alan Modda Port'un ulaşım olanakları ile de hayatı kolaylaştırdığı belirtilerek, "Ulaşımın en kolay noktasında bulunan Modda Port projesine, 150 metre mesafede İZBAN, metro, tramvay, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının en önemli aktarma istasyonu konumundaki Halkapınar istasyonu bulunuyor. Proje, depreme dayanıklılığı ile de dikkat çekiyor. 7 aydır zemin altında yoğun bir çalışma sürdürmekteyiz. Yüksek yapılar aslında en güvenilir binalar arasında yerini alır. İleri inşaat tekniği ile 50 metre yerin altında zemini sıkılaştırarak inşa edilen proje kullanılan teknik bazında sayılı projeler arasında bulunuyor. Yüksekliği yaklaşık 70 metreyi bulan projenin neredeyse bir o kadar da yerin altına inerek baret temel üzerine, aplike radye temel sistemi ile inşa edildi. 80x280 cm boyutlarında temelin alt seviyesinden itibaren, 30, 35, 40 ve 50 metre derinliğinde toplamda 53 adet dikdörtgen kesitli C30 hazır betonlu baret temel yapıldı. Binanın temel sistemi 240 cm yüksekliğinde radye plaktır. Modda Port projesi; İTÜ ve Dokuz Eylül Üniversitesi olmak üzere, iki ayrı kurumun öğretim görevlileri ile birlikte ileri hesap yöntemlerine göre analiz edildi." denildi.

Tüm daireler deniz görüyor

İzmir Körfezi'ne hakim bir konumda bulunan Modda Port'ta tüm dairelerin deniz keyfini yaşayabileceğini de ifade eden yetkililer, "Modda Port, toplam 3 bin 194 metrekare arsa alanına sahip. Tamamı konut olan projede, her daire denizi görecek şekilde konumlandı. Geniş ve ferah iç tasarımları ile büyük hacimli dairelere yer verildi. Kesintisiz deniz manzarasına sahip 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinden oluşan projede; profesyonel site yönetimi, kapalı otopark, kapalı bahçe, tenis kortu, fitness salonu, kapalı havuz, SPA ve çeşitli residence hizmetleri ile en ince detaylar düşünüldü. Modda Port'ta ticari alanlar bulunmuyor, tamamen konut ve sosyal alanlardan oluşuyor. Proje sade, huzurlu ve konforlu bir şekilde İzmir'de yaşama imkanı sunuyor." - İZMİR

Modda Port ile İzmir'i en önden izleyin
Modda Port ile İzmir'i en önden izleyin
Modda Port ile İzmir'i en önden izleyin

Ege Denizi, Alsancak, Liman, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Modda Port ile İzmir'i en önden izleyin - Son Dakika


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