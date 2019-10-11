Moddy's: Yeni hedefler dengesizlikleri artırabilir
7 dakika önce
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin Yeni Ekonomik Programı'ndaki büyüme hedeflerinin makro dengesizlikleri artırabileceği uyarısı yaptı.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin Yeni Ekonomik Programı'ndaki büyüme hedeflerinin makro dengesizlikleri artırabileceği uyarısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:31
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