Son Dakika Haberleri: Moddy's: Yeni hedefler dengesizlikleri artırabilir
Son Dakika Ekonomi Moddy's: Yeni hedefler dengesizlikleri artırabilir

Moddy's: Yeni hedefler dengesizlikleri artırabilir

7 dakika önce

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin Yeni Ekonomik Programı'ndaki büyüme hedeflerinin makro dengesizlikleri artırabileceği uyarısı yaptı.

Moddy's: Yeni hedefler dengesizlikleri artırabilir, System.String[]

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin Yeni Ekonomik Programı'ndaki büyüme hedeflerinin makro dengesizlikleri artırabileceği uyarısı yaptı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:31 
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