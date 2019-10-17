Son Dakika Haberleri: MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na ilgi arttı
Son Dakika Ekonomi MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na ilgi arttı

MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na ilgi arttı

5 dakika önce

MODEF Fuarcılık ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 15 artış gerçekleştiğini ve 94 ülkeden katılım sağlandığını bildirdi.

MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na ilgi arttı, System.String[]

MODEF Fuarcılık ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 15 artış gerçekleştiğini ve 94 ülkeden katılım sağlandığını bildirdi.

Uğurdağ, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 42'ncisi düzenlenen fuara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu tür çalışmalarda dış alım heyeti organizasyonunun çok önemli olduğuna belirtti.

Fuarın ihracat odaklı olduğunu vurgulayan Uğurdağ, "Dış alım heyeti organizasyonunda da bu sene çok ciddi değişik ülkelerden ithalatçı firmalarımızı fuarımızda ağırlamış olduk. Bu sene yoğun bir fuar dönemli yaşadık. Fuarımıza 17 bin 375 profesyonel yerli, 2 bin 306 profesyonel yabancı ve 2 bin 685 biletli olmak üzere 22 bin 366 ziyaretçi katıldı. Bu rakamlara baktığımızda özellikle yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 15 gibi bir artış gerçekleşmiş, 94 ülkeden şehrimize katılım sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Uğurdağ, Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Amerika kıtasından 94 ülkeden fuara, İnegöl'e ziyaretçi geldiğine dikkati çekerek, "Geçen seneki fuardan yüzde 15 daha fazla ziyaretçi aldık. Zaten MODEF EXPO fuarlarında odaklandığımız nokta, yurt içinden ziyade, yurt dışı organizasyonu. İhracat odaklı çalışıyoruz, odaklanma noktasında bu sene daha başarılıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Erat, İnegöl, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:39 Kaynak: AA
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