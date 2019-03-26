Son Dakika Haberleri: Model 3 Üretim Davasını Tesla Kazandı

Model 3 Üretim Davasını Tesla Kazandı

1 saat önce

– ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla'nın eski hissedarlarının, şirketin Model 3 üretimine ilişkin "yanlış ve yanıltıcı" açıklamalar yaptığı iddiasıyla açtığı davayı Tesla kazandı.

Model 3 Üretim Davasını Tesla Kazandı, System.String[]
– ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla'nın eski hissedarlarının, şirketin Model 3 üretimine ilişkin "yanlış ve yanıltıcı" açıklamalar yaptığı iddiasıyla açtığı davayı Tesla kazandı.

Söz konusu davada, Tesla'dan 3 Mayıs 2016 ve 1 Kasım 2017 tarihleri arasında hisse satın alan hissedarlar, söz konusu hisse fiyatlarının, Tesla CEO'su Elon Musk ve diğer Tesla yetkililerinin Model 3 üretimine ilişkin yanıltıcı açıklamaları sebebiyle "şişirildiğini" iddia etmişti. Tesla, Model 3'ün üretiminde karşılaşılan zorluklarla ilgili doğru bilgiler verildiği beyanını tekrarlamış ve CEO Musk, şirketin bir "üretim cehennemiyle" mücadele ettiğini söylemişti.

Kaliforniya Bölge Mahkemesi Hakimi Charles Breyer, hissedarların Tesla'nın "Model 3'ün üretimine ilişkin sürekli olarak uyarı yaptığı riskleri" ihmal ettiği kararını vererek Tesla'yı haklı buldu. Hakim Breyer, söz konusu davanın Ağustos 2017'deki ilk duruşmasında da aynı kararı vermiş fakat aynı yılın Ekim ayında bir duruşma daha düzenlenmesine izin vermişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:51 Kaynak: DHA

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