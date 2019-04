Model Araçlara Yarım Milyon Lira Harcadı - Balıkesir

HAKAN FİRİK - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde oturan 45 yaşındaki Mehmet Akın , 26 yıldır topladığı model araçlara gözü gibi bakıyor.İş adamı Akın, yurt içinin yanı sıra bugüne kadar ziyaret gittiği birçok ülkeden otomobil, kamyon, otobüs, kamyonet, minibüs, çekici gibi araçların orijinal olarak birebir küçültülmüş modellerini topladı.İlçe merkezindeki iş yerinde özel yaptırdığı camekanlı bölümde yaklaşık 500 model aracını sergileyen Akın, koleksiyonundaki parçalarla çocuğunun bile oynamasına izin vermiyor.Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her erkek çocuğu gibi kendisinin de küçük yaşlarda arabayla oynadığını söyledi.Çocukların önemli bölümünün büyüdükten sonra araba merakının azaldığını dile getiren Akın, "Büyümeme rağmen merakım gitmedi, aksine arttı. 19 yaşında model otomobil biriktirmeye başladım. Sonrasında otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, çekici, arazi aracı topladım. 26 senedir biriktiriyorum. En büyük hobim bu arabalar." dedi.Akın, koleksiyonu için bugüne kadar yaklaşık yarım milyon lira harcadığını bildirdi.Koleksiyonunda ağırlığın klasik araba modellerinde olduğunu belirten Akın, "Her biri benim için çok değerli. Önemli bölümünü yurt dışından topladım. Benden başka kimse dokunamaz araçlarıma. Arada bir temizlerim, tozunu alırım. İş yerime yeni gelenlerin çok ilgisini çekiyor. Onlara da hikayesini anlatıyorum." diye konuştu.Mehmet Akın'ın oğlu 8 yaşındaki Baran Akın ise babasının model araçlara gözü gibi baktığını anlatarak, "Babam için çok kıymetliler. Arabalarla oynamıyorum kırılır diye. Babam oynuyor onlarla, kimseye vermiyor." ifadelerini kullandı.