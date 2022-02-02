Üye Girişi
Model Ece Su Uçkan'ın içinde olduğu taksi denize düştü- Aracın kapılarını açıp yüzerek kurtuldular - Son Dakika

Model Ece Su Uçkan'ın içinde olduğu taksi denize düştü- Aracın kapılarını açıp yüzerek kurtuldular

02.02.2022 19:52

Model Ece Su Uçkan'ın içinde olduğu taksi denize düştü Aracın kapılarını açıp yüzerek kurtuldularİSTANBUL Kadıköy'de ünlü model Ece Su Uçkan'ın bindiği ticari taksi, sürücüsünün direksiyon kaybetmesiyle denize düştü.

Model Ece Su Uçkan'ın içinde olduğu taksi denize düştü

Aracın kapılarını açıp yüzerek kurtuldular

İSTANBUL Kadıköy'de ünlü model Ece Su Uçkan'ın bindiği ticari taksi, sürücüsünün direksiyon kaybetmesiyle denize düştü. Uçkan ile taksi sürücüsü aracın kapılarını açıp yüzerek denizden çıktı.

Olay Kadıköy Kalamış Marina'da dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki ünlü model Ece Su Uçkan, Ahmet Kaya'nın sürücüsü olduğu ticari taksiye bindi. Marina'ya giren Taksi, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle denize düştü.

Taksi denizin sularına gömüldü. Ece Su Uçkan ve taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan taksi sürücüsü ve Uçkan ifade vermek üzere polis merkezine gitti.

Ece Su Uçkan, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

YORUMLAR
500

Amelia Hamlin, Kadıköy, Ece Su, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Model Ece Su Uçkan'ın içinde olduğu taksi denize düştü- Aracın kapılarını açıp yüzerek kurtuldular - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:54 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu'ndan sonra açıklama yaptı: Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 68,7 oldu
19:42 2 milyon TL için bantlanarak katledilen yaşlı adamın son sözleri ortaya çıktı: Ölsem bile paranın yerini söylemem
19:39 Şaşıran olay! Beşiktaş'ın yeni transferi resmen Rizespor'da
19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 217 kişi vefat etti, 110 bin 682 yeni vaka tespit edildi
19:28 Evinde temizlik yaparken halının altında gizemli kasa bulan kadın şaşkınlık geçirdi! Hiç kimse açamıyor
18:33 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğün günü yaptığı paylaşımın nedeni ortaya çıktı
18:26 Son Dakika: ABD, 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker gönderecek
17:55 Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
17:53 CHP'li Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD göndermesi: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam
17:52 İsviçreli yürüyen merdiven ve asansör devi Schindler, 74 yıllık Türk şirketi Omsan'ı satın aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 19:58:42. #1.13#
SON DAKİKA: Model Ece Su Uçkan'ın içinde olduğu taksi denize düştü- Aracın kapılarını açıp yüzerek kurtuldular - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement