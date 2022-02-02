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Model Ece Su Uçkan, Kadıköy'de taksi ile denize uçtu - Son Dakika

Model Ece Su Uçkan, Kadıköy'de taksi ile denize uçtu

02.02.2022 13:03
Model Ece Su Uçkan, Kadıköy'de taksi ile denize uçtu

Kadıköy'de ünlü model Ece Su Uçkan'ın bindiği ticari taksi, sürücüsünün direksiyon kaybetmesiyle denize düştü.

Kadıköy'de ünlü model Ece Su Uçkan'ın bindiği ticari taksi, sürücüsünün direksiyon kaybetmesiyle denize düştü. Uçkan ile taksi sürücüsü aracın kapılarını açıp yüzerek denizden çıktı.

Olay Kadıköy Kalamış Marina'da dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki ünlü model Ece Su Uçkan, Ahmet Kaya'nın sürücüsü olduğu ticari taksiye bindi. Marina'ya giren Taksi, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle denize düştü.

Taksi denizin sularına gömüldü. Ece Su Uçkan ve taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan taksi sürücüsü ve Uçkan ifade vermek üzere polis merkezine gitti.

Ece Su Uçkan, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile, yaşadığı korku dolu anları anlattı. - İSTANBUL

Model Ece Su Uçkan, Kadıköy'de taksi ile denize uçtu
Model Ece Su Uçkan, Kadıköy'de taksi ile denize uçtu
Model Ece Su Uçkan, Kadıköy'de taksi ile denize uçtu
Model Ece Su Uçkan, Kadıköy'de taksi ile denize uçtu

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Kadıköy, Marina, Ece Su, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Model Ece Su Uçkan, Kadıköy'de taksi ile denize uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Model Ece Su Uçkan, Kadıköy'de taksi ile denize uçtu - Son Dakika
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