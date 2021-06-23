Model Fabrika'dan hizmet alan firmalara İKA desteği

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) arasında Model Fabrika'dan hizmet alan firmalara destek sağlanması amacıyla 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı İçin Hizmet Alım Protokolü imzalandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı İçin Hizmet Alım Protokolü ile Model Fabrika'dan hizmet alan firmaların rekabet gücünün artırılması, sanayideki teknolojik dönüşüme katkı sağlanması ve sürekli iyileştirme kültürünün işletmelerde sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Protokol imza töreninde açıklamalarda bulunan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Model Fabrika'daki eğitim ve uygulamalarla firmalara bir fabrikanın daha verimli olabilmesi için dünyadaki en iyi uygulama ve yaklaşımlardan faydalanılarak, gereken tüm prosesleri öğrenme imkanı sunduklarını ifade etti. Eğitimlerin Model Fabrika uzmanları tarafından işletmelerde fiili olarak da uygulandığını belirten Ünverdi, "Amacımız, işletmelerimize eğitim ve danışmanlık vererek, rekabetin hat safhaya ulaştığı, kar marjlarının azaldığı günümüz koşullarında, üretimleri israflardan arındırmaktır. Bu noktada İpekyolu Kalkınma Ajansı ile bugün gerçekleştirdiğimiz protokol özellikle firmalarımız açısından önem taşıyor. Protokol kapsamında Ağustos ayında başlayacak 2. etap dijitalleşme eğitimleri ve uygulamaları sürecinde İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından firmalarımıza dijitalleşme, teknik ve yönetim danışmanlığı gibi konularda destekler verilecek. Aynı şekilde KOSGEB de üye firmalarımıza benzer alanlarda önemli destekler sağlayacak. Model Fabrikamızın firmalarımıza verdiği hizmetleri ilerleyen süreçte destek kapsamına alacak olan İpekyolu Kalkınma Ajansı'na ve Genel Sekreteri Sn. Burhan Akyılmaz'a teşekkür ediyorum" dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da Gaziantep Model Fabrika'nın kent ve bölge sanayisinin gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Model Fabrika'nın daha iyi konuma gelmesi amacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak Gaziantep Sanayi Odası ile iş birlikleri yapmaya devam edeceklerini belirten Akyılmaz, açıklamalarında, "Bugün Gaziantep Sanayi Odamız ile imzaladığımız 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı İçin Hizmet Alım Protokolü kapsamında Gaziantep Model Fabrika'dan hizmet alan firmalara çeşitli konularda destekler sunarak önemli avantajlar elde etmelerini sağlayacağız. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyor, misafirperverliklerinden dolayı Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi'ye teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından GSO ile İKA arasında 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı İçin Hizmet Alım Protokolü imzalandı. - GAZİANTEP