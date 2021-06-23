Üye Girişi
Model Fabrika'dan hizmet alan firmalara İKA desteği - Son Dakika

Model Fabrika'dan hizmet alan firmalara İKA desteği

23.06.2021 18:05
Model Fabrika'dan hizmet alan firmalara İKA desteği, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) arasında Model Fabrika'dan hizmet alan firmalara destek sağlanması amacıyla 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı İçin Hizmet Alım Protokolü imzalandı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) arasında Model Fabrika'dan hizmet alan firmalara destek sağlanması amacıyla 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı İçin Hizmet Alım Protokolü imzalandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı İçin Hizmet Alım Protokolü ile Model Fabrika'dan hizmet alan firmaların rekabet gücünün artırılması, sanayideki teknolojik dönüşüme katkı sağlanması ve sürekli iyileştirme kültürünün işletmelerde sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Protokol imza töreninde açıklamalarda bulunan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Model Fabrika'daki eğitim ve uygulamalarla firmalara bir fabrikanın daha verimli olabilmesi için dünyadaki en iyi uygulama ve yaklaşımlardan faydalanılarak, gereken tüm prosesleri öğrenme imkanı sunduklarını ifade etti. Eğitimlerin Model Fabrika uzmanları tarafından işletmelerde fiili olarak da uygulandığını belirten Ünverdi, "Amacımız, işletmelerimize eğitim ve danışmanlık vererek, rekabetin hat safhaya ulaştığı, kar marjlarının azaldığı günümüz koşullarında, üretimleri israflardan arındırmaktır. Bu noktada İpekyolu Kalkınma Ajansı ile bugün gerçekleştirdiğimiz protokol özellikle firmalarımız açısından önem taşıyor. Protokol kapsamında Ağustos ayında başlayacak 2. etap dijitalleşme eğitimleri ve uygulamaları sürecinde İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından firmalarımıza dijitalleşme, teknik ve yönetim danışmanlığı gibi konularda destekler verilecek. Aynı şekilde KOSGEB de üye firmalarımıza benzer alanlarda önemli destekler sağlayacak. Model Fabrikamızın firmalarımıza verdiği hizmetleri ilerleyen süreçte destek kapsamına alacak olan İpekyolu Kalkınma Ajansı'na ve Genel Sekreteri Sn. Burhan Akyılmaz'a teşekkür ediyorum" dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da Gaziantep Model Fabrika'nın kent ve bölge sanayisinin gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Model Fabrika'nın daha iyi konuma gelmesi amacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak Gaziantep Sanayi Odası ile iş birlikleri yapmaya devam edeceklerini belirten Akyılmaz, açıklamalarında, "Bugün Gaziantep Sanayi Odamız ile imzaladığımız 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı İçin Hizmet Alım Protokolü kapsamında Gaziantep Model Fabrika'dan hizmet alan firmalara çeşitli konularda destekler sunarak önemli avantajlar elde etmelerini sağlayacağız. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyor, misafirperverliklerinden dolayı Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi'ye teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından GSO ile İKA arasında 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı İçin Hizmet Alım Protokolü imzalandı. - GAZİANTEP

Model Fabrika'dan hizmet alan firmalara İKA desteği
Model Fabrika'dan hizmet alan firmalara İKA desteği

Gaziantep, İpekyolu, Fabrika, İKA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Model Fabrika'dan hizmet alan firmalara İKA desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama 18:06 Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum 17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor 17:45 Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı 17:43 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira 17:29 Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu 17:16 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu
Mansur Yavaş, 16:55 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor 134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı 16:16 134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı

Son Dakika Haberleri
18:03 Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki
17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum
17:42 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı
17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı
17:21 Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü
17:15 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu
17:05 Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil
17:04 "Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" dedi, gözaltına alındı
16:54 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor
16:33 Bakanlık, 81 ile YKS genelgesi gönderdi! Sınava girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü         
18:12
Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki         
18:04
Yaşadığı sitenin güvenlikleri, stajyer doktora saldırdı: Seni yaşatmayacağız Yaşadığı sitenin güvenlikleri, stajyer doktora saldırdı: Seni yaşatmayacağız         
17:51
Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar         
17:44
KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı         
17:30
Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları         
17:17
Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil         
17:05
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum         
15:35
Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi         
15:21
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 18:20:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Model Fabrika'dan hizmet alan firmalara İKA desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement