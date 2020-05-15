Model fabrikadan eğitim alan KOBİ'ye KOSGEB'den 70 bin TL - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Model fabrikalardan eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ'lerin giderlerinin 70 bin TL'ye kadar olan kısmını karşılayacağız" dedi.

KOSGEB, model fabrikadan eğitim alacak KOBİ'lere 70 bin TL'ye kadar destek verecek. Düzenlemeyi duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pandemi döneminde dijital dönüşümün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. En az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretim modelini bu süreçte uygulamanın önemini vurgulayan Bakan Varank, "KOBİ'lerimizin deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak yetkinlik kazanmaları çok önemli. Bu nedenle KOSGEB olarak yeni bir destek kurguladık. Model fabrikalardan eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ'lerin eğitim hizmeti giderlerinin 70 bin TL'ye kadar olan kısmını karşılayacağız" dedi.

BAKAN VARANK, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Covid-19 salgını, tüm dünyada bir şok etkisi oluşturdu. Bu şokun yansımaları yavaş yavaş azalmaya başlasa da her alanda değişimlerin yaşanacağı bir dönem bizi bekliyor. Pandeminin yaşandığı bu dönemde dijital dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Artık, eğitimler uzaktan veriliyor. Hizmetlere uzaktan erişim daha mümkün hale geliyor. Tüm bunlar olurken, en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız verimli bir üretim modelini geliştirmek de çok önemli. İşte yalın üretim dediğimiz bu model ile pek çok teorik kavram pratik ile buluşuyor. Model fabrikalar, KOBİ'lerimizin deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak yetkinlik kazanmaları açısından çok önemli."

KOBİ'lerin dijital dönüşümlerine imkan sağlamak, yalın üretime geçmelerini teşvik etmek ve deneyimsel öğrenme prensiplerini işletmelerinde uygulamalarını mümkün kılmak amacıyla Model Fabrika Projesi hayata geçmişti. İlki Ankara'da, ikincisi Bursa'da açılan model fabrika, ortak kullanıma yönelik bir yetkinlik merkezi olarak biliniyor. 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda bu fabrikaların sayısının 14'e çıkarılması hedefleniyor. İzmir, Mersin, Gaziantep, Konya ve Kayseri model fabrikaların öncelikli olarak kurulacağı iller arasında yer alıyor.

KOBİ'ler, KOSGEB'in İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında verdiği Model Fabrika Desteği'ne https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler'ReturnUrl=%2f internet adresinden başvuru yapabilecek.

(İHA)