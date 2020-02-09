Iraklı Model Hikmat Kucher, kadına şiddetin insanlığa şiddet olduğunu söyledi.



Bağdat'ta eski güzellik kraliçesi olan Tara Faris'in otomobilinin içinde uğradığı silahlı suikastın ardından, fotomodel Cihan Haşim'in aynı günlerde Irak'ı terk ederek Almanya'ya yerleştiğini açıkladı. Bir diğer model de aynı günlerde aldığı tehditler nedeniyle ülkeyi terk ettiğini açıklamıştı. Geçen yıl Irak güzellik yarışmasında birinciliği elde eden aynı zamanda sosyal medya fenomeni Şeyma Kasım da aynı günlere ölüm tehditleri aldığını belirtip, ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını söylemişti.



Bütün bu olaylar Irak'ın başkenti Bağdat'ta olurken Irak'ın kuzeyindeki şehirlerde yaşayan mankenler halkın içinde ve kendilerini sürekli yenileyerek projelerde yer almaya devam ediyor. Bu mankenlerde biri olan Duhok'a bağlı Zakho'da yaşayan Hikmat Kucher, kendilerinin burada rahatlıkla modellik yaptığını ifade etti. Kucher, "Ne yazık ki Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz yıllarda bizleri çok derinden üzen suikastlar ile cinayetler oldu. Özellikle de kadın model cinayetleri tüm sanat ve sanatçıları derinden yaralayıp korkuya mahal vermişti umarım Kürt bölgesinde bu huzur ortamı Irak'ın tüm bölgelerine yayılır. Kadına şiddet tüm insanlığa şiddettir" dedi. - ŞIRNAK