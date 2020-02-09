Model Hikmat Kucher: "Kadına şiddet tüm insanlığa şiddettir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Model Hikmat Kucher: 'Kadına şiddet tüm insanlığa şiddettir' - Son Dakika

Model Hikmat Kucher: "Kadına şiddet tüm insanlığa şiddettir"

6 saat önce

Iraklı Model Hikmat Kucher, kadına şiddetin insanlığa şiddet olduğunu söyledi.

Model Hikmat Kucher:

Iraklı Model Hikmat Kucher, kadına şiddetin insanlığa şiddet olduğunu söyledi.


Bağdat'ta eski güzellik kraliçesi olan Tara Faris'in otomobilinin içinde uğradığı silahlı suikastın ardından, fotomodel Cihan Haşim'in aynı günlerde Irak'ı terk ederek Almanya'ya yerleştiğini açıkladı. Bir diğer model de aynı günlerde aldığı tehditler nedeniyle ülkeyi terk ettiğini açıklamıştı. Geçen yıl Irak güzellik yarışmasında birinciliği elde eden aynı zamanda sosyal medya fenomeni Şeyma Kasım da aynı günlere ölüm tehditleri aldığını belirtip, ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını söylemişti.


Bütün bu olaylar Irak'ın başkenti Bağdat'ta olurken Irak'ın kuzeyindeki şehirlerde yaşayan mankenler halkın içinde ve kendilerini sürekli yenileyerek projelerde yer almaya devam ediyor. Bu mankenlerde biri olan Duhok'a bağlı Zakho'da yaşayan Hikmat Kucher, kendilerinin burada rahatlıkla modellik yaptığını ifade etti. Kucher, "Ne yazık ki Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz yıllarda bizleri çok derinden üzen suikastlar ile cinayetler oldu. Özellikle de kadın model cinayetleri tüm sanat ve sanatçıları derinden yaralayıp korkuya mahal vermişti umarım Kürt bölgesinde bu huzur ortamı Irak'ın tüm bölgelerine yayılır. Kadına şiddet tüm insanlığa şiddettir" dedi. - ŞIRNAK

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta üst üste 4 patlama meydana geldi
"Türkiye'ye bağlanmak korkunç" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerimin arkasındayım İdlib'e komando, ZPT, obüs ve mühimmat sevkıyatı yapıldı Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 1. Ordu ivedilikle eğitilmelidir

Son Dakika Haberleri
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı
15:41 Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitmiş
14:16 Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 17:31:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Model Hikmat Kucher: "Kadına şiddet tüm insanlığa şiddettir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]