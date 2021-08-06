Model Jessica Aidi ve kocası Marco Verratti'nin bitmeyen balayı

GEÇEN AY EVLENDİLER

Marco Verratti ile Fransız model Jessica Aidi, geçen 16 Temmuz'da Fransa'da evlendi. Mairie de Neuilly sur Seine'de gerçekleşen törene çiftin aileleri ve yakın arkadaşları katıldı. Verratti ile Aidi, nikah töreninin ardından da lüks bir otelde kutlama eğlencesi düzenledi. Gelin Aidi, evlilik töreninde çekilen videolarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

FRANSA'DA GÖSTERİŞLİ BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Jessica Aidi ile Marco Verratti'nin geçen ay gerçekleşen düğün töreninde, Fransa'nın eski first lady'si, Sarkozy'nin eşi Carla Bruni bir performans sergiledi. Beyaz çiçeklerle süslenen düğün mekanında havai fişek gösterileri de yapıldı.

2019 YILINDA TANIŞTILAR

Düğün günü gelin Jessica Aidi iki farklı kıyafet giydi. Nikah için dantelli beyaz ceket ve pantolon giyen Aidi, gece eğlencesinde de şık bir gelinlik tercih etti. İtalyan futbolcu Marco Verratti, 2019 yılına kadar Laura Zazzara ile birlikteydi. Verratti'nin bu ilişkiden iki çocuğu bulunuyor. Verratti ile Aidi, 2019 yılındaki Monaco Grand Prix'inde tanıştılar. O gün başlayan tanışıklıkları önce bir aşka sonra da evliliğe uzandı.

YENİDEN BALAYI ADASINA DÖNDÜLER

Yeni evli çift nikah töreninin ardından soluğu yine Mykonos adasında almıştı. Sonra evlerine dönen 29 yaşındaki Aidi ile 28 yaşındaki Verratti, bir kez daha Mykonos'a döndü. Çiftin, önceki gün kumsalda sergilediği romantik görüntüler de objektiflere takıldı.

ROMANTİK DAKİKALAR

Futbolcu Marco Verratti ile model Jessica Aidi, deyim yerindeyse bir an bile birbirlerinden ayrılamadılar. Birlikte denize giren çift, dalgaların arasında da sık sık birbirlerine sarılıp öpücüklere boğdu. Onların sergilediği bu aşk dolu tablo, diğer tatilcilerin yüzlerinde mutlu gülümsemelere yol açtı.

Marco Verratti ile Jessica Aidi, Fransa'da çok konuşulan bir törenle evlendi.

Çiftin mutlu gününden bir kare.