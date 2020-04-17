Model Karzan Ibrahim Shingaly'den meslektaşlarına dayanışma çağrısı - Son Dakika

Irak'ta yaşayan model Karzan Ibrahim Shingaly meslektaşlarına, korona virüs nedeni ile zor günler geçiren vatandaşlara destek ve dayanışma çağrısında bulundu.



Irak'ta 15 Marttan itibaren korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarından dolayı evde kalıp ve çalışmak zorunda oldukları halde çalışamayanlar için destek ve dayanışma gösterilmesi gerektiğini söyledi. Shingaly, meslektaşlarına ve hayırsever tüm insanlara çağrıda bulunarak" Gelin bu zor günlerde çevremizde yaşayan yardıma muhtaç aileler ile dayanışma içinde olalım. Bu çağrımızın karşılık bulacağını umuyorum" dedi. - ŞIRNAK