Model Karzan Ibrahim Shingaly gelen iş tekliflerini erteledi - Son Dakika

Iraklı manken Karzan Ibrahim Shingaly, firmalardan gelen iş tekliflerini korona virüs nedeniyle 1 ay sonrasına erteledi.



Geçtiğimiz aylarda sosyal paylaşım sitelerinde Duhok'un en şıkı olarak seçilen Karzan Ibrahim Shingaly'e firmalardan teklifler yağmaya başlamış ve gelen teklifleri değerlendireceğini ifade etmişti. Duhok internet sitelerinin sosyal medyada en şık model olarak Karzan Ibrahim Shingaly' nin fotoğrafını paylaşarak haberi duyurmasının ardından ünlü mankene, farklı farklı alanlarda ve de özellikle giyim firmalarından peş peşe teklif gelmeye başladı.



Shingaly, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yüzünden kendisine gelen tüm iş tekliflerini ertelediğini duyurdu. - ŞIRNAK