Model Karzan Ibrahim Shingaly: "Sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz"
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinde sokağa çıkmaları kısıtlanmış olan Iraklı vatandaşlar 2 ay aradan sonra ilk kez dışarı çıktılar.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinde sokağa çıkmaları kısıtlanmış olan Iraklı vatandaşlar 2 ay aradan sonra ilk kez dışarı çıktılar. Iraklı model Karzan Ibrahim Shingaly, pandemi sürecinde cansiparane çalışan tüm sağlık, güvenlik ve basın emekçilerine teşekkür etti.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinde sokağa çıkmaları kısıtlanmış olan Iraklı vatandaşlar yaklaşık 2 buçuk ayın ardından ilk kez dışarı çıktılar. Pandemi ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı yaklaşık 2 buçuk aydır tüm zamanını evde geçiren Iraklı model Karzan Ibrahim Shingaly, "Dünyayı etkisi altına korona virüs pandemisinde Irak'ta da sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu uygulamalardan bazen şikayetçi olmuş olsak da her şey bizim ve sevdiklerimizin sağlığı içindi. 2 buçuk ay sonra ilk kez dışarı çıktık, sonuçlara bakınca iyi ki çıkmamışız diye düşünüyorum. Şükran borçlu olduğumuz sağlık çalışanlarına tekrar teşekkür ediyorum. Buradan sizlerin aracılığı bu pandemi sürecinde bizler için cansiparane çalışan tüm sağlık ve güvenlik ve basın emekçilerine teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 10:21 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Model Karzan Ibrahim Shingaly: 'Sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz' - Son Dakika
Son Dakika Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu "Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen 5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı