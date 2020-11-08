Model Özge Ulusoy, güzelliğinin sırrını açıkladı - Son Dakika

İZMİR'de bir estetik ve güzellik merkezinde bakım yaptıran model Özge Ulusoy, güzelliğinin sırrını açıkladı. Ulusoy, "Önemli olan kendine iyi bakmak, sağlıklı yaşamak, pozitif olmak, su içmek ve önce kendine yatırım yapmak" dedi.

Türkiye'de ender olan son teknoloji aletlerle hizmet veren, Ezgi Mola, Berkay, Danla Bilic, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Aslı Kızmaz, Enis Arıkan, Sercan Yaşar ve Burak Altındağ gibi ünlülerin de gittiği İzmir Ataşehir'deki Sade Derma Estetik Merkezi'ni, son olarak manken model Özge Ulusoy ziyaret etti. Songül Yıldırım'ın sahibi olduğu merkezde bakım yaptıran Ulusoy, güzelliğinin sırrını, "Önemli olan kendine iyi bakmak, sağlıklı yaşamak, pozitif olmak, su içmek ve önce kendine yatırım yapmak" sözleriyle açıkladı. Pandemi döneminde neler yaptığından da bahseden Ulusoy, "Pandemi dönemi benim için bol bol spor yaparak, kitap okuyarak, dizi izleyerek geçti. Bu dönem biraz kendi kendime kaldım. O telaşeden kurtulma dönemi oldu diyebilirim benim için. Sonrasında hızla işlerimize başladık. Televizyon programımıza geri döndük. Şu an her şey yolunda. Pandemi biraz dinlenme gibi geçti. En yakında dünyanın tüm sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.