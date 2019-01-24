Son Dakika Haberleri: Model Roketler" Fırlatıldı

Model Roketler" Fırlatıldı

14 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üniversite öğrencileri, yaptıkları "model roketleri" gökyüzüne fırlattı.

Model Roketler
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üniversite öğrencileri, yaptıkları "model roketleri" gökyüzüne fırlattı.

Gebze Teknik Üniversitesinden (GTÜ) yapılan açıklamaya göre, Havacılık ve Uzay Kulübü ile Türk Hava Kurumu Darıca Şubesinin ortak çalışmalarıyla eğitmen Oktay Ünlü önderliğinde model roket eğitimi düzenlendi.

Eğitimde, roket motorları, roket stabilitesi, aerodinamik etkiler, kanatçık şekilleri, ayrılma ve geri kurtarma sistemleri gibi konular hakkında verilen teorik bilgilerin ardından model roket yapım uygulamasına geçildi.

Model olarak A2 sınıfı roket motoru kullanılan FAI (Uluslararası Havacılık Federasyonu) standartlarına uygun S3 sınıfı model roketler yapıldı.

FAI standartlarına göre, boyu 50 santimetreyi, çapı 4 santimetreyi geçmeyen S3 sınıfı, A2 roket motoru kullanan modeller 70-100 metre arası irtifaya çıkması için GTÜ Kampüsünde fırlatıldı ve kurtarma sistemi olan paraşüt sayesinde güvenle tekrar kullanılabilecek halde iniş yaptı.

Yapılan eğitim sonunda GTÜ-Roket Takımı, TEKNOFEST 2019-Roket Yarışması için yapılan hazırlıkları THK Model Roket eğitmeni Oktay Ünlü ile paylaşarak fikir alışverişinde bulundu.

GTÜ Havacılık ve Uzay Kulübü bünyesinde kurulan GTÜ-Roket Takımı roket teknolojileri üzerine Ar-Ge çalışmaları yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:24 Kaynak: AA

Gebze, Kocaeli, Güncel
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