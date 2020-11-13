Model Sanayi Merkezi, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Model Sanayi Merkezi, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor

13.11.2020 09:19
Model Sanayi Merkezi, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor, System.String[]

Çerkezköy OSB ve Kapaklı OSB'ye komşu, hızla gelişmekte olan Kapaklı ilçesinde hayata geçen Model Sanayi Merkezi yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Çerkezköy OSB ve Kapaklı OSB'ye komşu, hızla gelişmekte olan Kapaklı ilçesinde hayata geçen Model Sanayi Merkezi yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Model Sanayi Merkezi Kapaklı, modern çizgisi ve modüler yapısıyla bölgede önemli bir yer tutuyor. INNO Gayrimenkul Yatırım A.Ş. yönetiminde, NET İnşaat'ın ana yüklenici olarak yer aldığı sanayi merkezinin 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca projenin yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Verilen bilgiye göre, bölgede yüksek istihdam ve çalışma hayatına önemli katkı sağlayacak sanayi merkezi, 100 metrekareden 11 bin metrekareye kadar alternatifler sunarken, yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda 5 bloktan oluşan bir sanayi sitesi olarak konumlanıyor. İsteğe bağlı iç tasarımı tamamlanmış veya işletmelere uygun olarak kolay tasarlanabilecek şekilde hayata geçen yapısıyla ister imalat ister depolama, isterse de ofis olarak kullanılabilecek alanlardan oluşuyor. İşini büyütmek isteyenlere vazgeçemeyecekleri imkanlar sunan sanayi merkezi, aynı zamanda iş insanlarının sektörlerindeki lider kuruluşlara hızlı ulaşmasına ve ticaretini genişletmesine de imkan sağlıyor. Ekim ayında temel atma töreni gerçekleştirilen sanayi sitesinin tanıtım fiyatları dikkat çekerken, proje yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Model Sanayi Merkezi Kapaklı'nın gördüğü yoğun talep sonrası duyduğu mutluluğu ifade eden İNNO İcra Kurulu Başkanı Ali Yaman, bölgesel kalkınmayı, ülke kalkınmasında önemli bir adım olarak gördüklerini ve bir sanayi sitesindeki tüm beklentileri karşılayacak olan sanayi merkezi Kapaklı'nın bölge ekonomisi için çok önemli bir atılım olduğunun altını çizdi. Yaman, şirket olarak uzun yıllardır farklı sektörlerde ekonomiye sağladıkları katkıyı daha ileri boyuta taşıyabilmek adına yeni projeler ürettiklerini, bölgenin Türkiye coğrafyasında hedeflediği başarıya ulaşması ve bunu sürdürülebilir kılması için var gücüyle çalıştıklarını ifade etti.

"İhtiyaçlara cevap veriyor"

Yaman, projeyi hayata geçirme kararı alırken sektörün ihtiyacını göz önünde bulundurmanın önemine değindi. Şehir içi sanayi bölgelerinin artık ihtiyaçlara cevap vermede zorlandığını belirten Yaman, sanayinin kalbinin attığı Kapaklı'da böyle bir yatırım gerçekleştirmekten duydukları gururu ifade etti. Bölgede sağlayacakları yüksek istihdam ile ülke ekonomisine katkı sağlamanın çok önemli olduğuna değinen Yaman, yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi. - TEKİRDAĞ

Model Sanayi Merkezi, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor
Model Sanayi Merkezi, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor
Model Sanayi Merkezi, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor

Çerkezköy, Kapaklı, Yatırım, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Model Sanayi Merkezi, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor - Son Dakika Ekonomi


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