Model uçak kursunda sertifikaları Başkan Kavaklıgil verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Model uçak kursunda sertifikaları Başkan Kavaklıgil verdi - Son Dakika

Model uçak kursunda sertifikaları Başkan Kavaklıgil verdi

6 saat önce

Tosya'da açılan model uçak kursunda eğitimlerine tamamlayan kursiyerlere, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından sertifikaları verildi.

Model uçak kursunda sertifikaları Başkan Kavaklıgil verdi, System.String[]

Tosya'da açılan model uçak kursunda eğitimlerine tamamlayan kursiyerlere, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından sertifikaları verildi.


Tosya Belediyesi ve Türk Hava Kurumu Tosya Şubesi işbirliğinde açılan model uçak kursu, 60 kursiyer ile eğitimlerini tamamladı. 5 gün süren model uçak kursunun tamamlanmasının ardından sertifika töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, Belediye Meclis Üyeleri Hasan Atıcı, Tekin Süzük, Ahmet Özelmacı ve Ahmet Büyükacar, Türk Hava Kurumu Tosya Şubesi Müdürü Ferhat Bozan, Eğitimciler Şevki Ceyhan ve Yılmaz Alkaya ile kursiyerler katıldı. Başkan Kavaklıgil, kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim ederek başarılar diledi.


Törende konuşan Başkan Kavaklıgil, "Bizim belediyecilik anlayışımız içerinde sosyal ayağımızın da hep diri kalacağını söylemiştik. Bugün de bir model uçak tasarım atölyesiyle şehrimizdeki vatandaşlarımızla farkındalık ortaya koymak adına çalışmalar gerçekleştirdik. Bu noktada Türk Hava Kurumuna ve eğitmen öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Volkan Kavaklıgil, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:24 Kaynak: İHA
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