Son Dakika Haberleri: Model Uçak Severler Abant'ta Buluştu

Model Uçak Severler Abant'ta Buluştu

1 saat önce

Bolu'da, 3'üncüsü yapılacak olan Abant Kış Uçuşları Festivali'nin açılışında, model uçak akrobasi gösterisi izleyenlere heycanlı anlar yaşattı.

Model Uçak Severler Abant'ta Buluştu, System.String[]
Bolu'da, 3'üncüsü yapılacak olan Abant Kış Uçuşları Festivali'nin açılışında, model uçak akrobasi gösterisi izleyenlere heycanlı anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek olan Abant Kış Uçuşları Festivali, renkli açılış töreniyle başladı. Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği öncülüğünde gerçekleştilecek olan festivalin açılışında, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide Model Uçak akrobasi gösterisi ve motorlu yamaç paraşütünün Türk bayrağını göklerde gezdirmesi büyük ilgi gördü.

Gösterilerin ardından, etkinliğe katılan vatandaşlar, alışveriş merkezi içerisinde kurulan ve 45 ilin havadan çekilen fotoğraflarının olduğu sergiyi gezdi.

Etkinlikle ilgili konuşan Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği Başkanı İsmail Uçar, "Haftasonu 9-10 Şubat'ta Abant'ta kar üzerinde uçuşlarımızı gerçekleştireceğiz. Bu şekilde etkinliğimizi bitirmiş olacağız" dedi.

Türk Hava Kurumu'nda Yamaç Paraşütü öğretmeni Orhan Özgülbaş ise, "Bizler de buraya Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği'ni desteklemek üzere Türk Hava Kurumu olarak geldik. Akrobasi model uçak, motorlu yamaç paraşütü ve gökyüzünden Türkiye manzaraları fotoğraf sergisini getirerek destekte bulunuyoruz. Buradaki 175 fotoğraf, 2005 yılından beri devam eden bir projenin eseri. Yaklaşık 45 ilin fotoğrafı var. Bir hafta süreyle burada olacak. Türkiye'nin tarihsel ve doğal güzelliklerini uçarken görüntüledik" ifadelerini kullandı. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:20 Kaynak: İHA

Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Spor Resmen Kuruldu Venezuela'da ABD Silahları Ele Geçirildi

Kulisleri Sallayan İddia: Kılıçdaroğlu, Eski AK Parti'li Babacan'ın Partisi İçin Gül'e 20 Vekil Vadetti Annesiyle Aynı Dönemde Kanser Olan ve atlatan Yağmur Öztürk, Eski Patronu Acun Ilıcalı'ya Övgü Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 13:50:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Model Uçak Severler Abant'ta Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]