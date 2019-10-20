Son Dakika Haberleri: Model Uçak ve Havacılık Festivali
Son Dakika Güncel Model Uçak ve Havacılık Festivali

Model Uçak ve Havacılık Festivali

1 saat önce

Bursa Model Uçak Kulübü tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen "Bursa Model Uçak ve Havacılık Festivali" ilgi gördü.

Bursa Model Uçak Kulübü tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen "Bursa Model Uçak ve Havacılık Festivali" ilgi gördü.

Yunuseli Havaalanı'nda bu yıl ilki düzenlenen etkinliğin son gününde, akrobasi model uçak ve helikopterlerle gösteriler yapıldı.

Türkiye'nin bazı illerinden katılımcılar F3A, F5E, planör, patlar motorlu ve jet motorlu uçaklarıyla etkinlikte yer aldı.

Ayrıca, ultralight hava araçları gösterisi de ilgiyle izlendi.

Model Uçak ve Havacılık Festivali

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarlada, alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
MSB: PKK/YPG'li teröristlerin çıkması yakından takip ediliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü Futbol koçu, silahlı saldırganı sarılarak etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 18:59:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Model Uçak ve Havacılık Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]