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Model yatlar yarıştı

6 dakika önce

Radyo Kontrollü Model Yatlar Uluslararası 1 Metre (IOM) Türkiye Şampiyonası, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Radyo Kontrollü Model Yatlar Uluslararası 1 Metre (IOM) Türkiye Şampiyonası, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde, Süleymanpaşa Belediyesinin destekleriyle düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin farklı illerinden 22 sporcu katıldı.

Şampiyonayı, İstanbul Yelken Kulubü'nden Kaya Dindar birinci, Galatasaray Yelken Kulubü'nden Sami Efegil ikinci, yine İstanbul Yelken Kulubü'nden Levend Gürkan üçüncü tamamladı.

Organizasyonun sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

IOM Türkiye ŞampiyonasıSüleymanpaşaTekirdağ

Model yatlar yarıştı

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:20 Kaynak: AA
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