Modem grubu üyelerinden 11 bin TL'lik dava

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava dilekçesinde şu iddialara yer verildi: "Sözleşmeye göre albümün satış gelirleri hakkında Model grubuna bilgi verilecekti. Ayrıca yapımcı geliri 180 bin liraya ulaştıktan sonra elde edilen dijital ve sponsorluk dahil diğer her türlü gelirin yüzde 50'si yapımcı ve yüzde 50'si Model grubu arasında pay edilecekti. Ancak GNL Menajerlik şirketi, sözleşmeden kaynaklı ödeme yapma yükümlülüğüne rağmen Model grubuna herhangi bir ödeme yapmamıştır. Dava konusu alacağımız ancak uzman hesaplaması ile tespit edilebileceğinden şimdilik 11 bin liranın tahsilini talep ediyoruz."