Modem resetleme nasıl yapılır? - Son Dakika
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Modem resetleme nasıl yapılır?

06.05.2022 18:26
Modem resetleme nasıl yapılır?

Modem resetleme işlemi ile karşılaştığınız bazı internete bağlanma sorunlarını kolay yoldan çözebilirsiniz.

İnternet dünyasına açılan kapımız olan modemler bizler için oldukça büyük önem taşıyor. İnternet sağlayıcılarından gelen sinyalleri bizlere aktaran bu cihazların doğru yapılandırılmış olması gerekir. Aksi durumda ise internet hızımız düşebilir ya da internete hiç giremeyebiliriz. Bu gibi durumlarda modemi açıp kapamak bazı sorunları çözebileceği gibi bazen ise modeme reset atmak gerekiyor. Biz de bu yazımızda modeme nasıl reset atılabileceğini anlatmaya çalıştık.

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İşte modem resetleme adımları!

Modem resetleme işlemi ile cihazınızı fabrika ayarlarına döndürürsünüz. Bu işlem internet, kablosuz ve port yönlendirme gibi çeşitli ayarlarınızın sıfırlanmasına neden olur. Cihazınızı reset tuşu ya da modem arayüzü yardımı ile iki farklı şekilde resetleyebilirsiniz.

Modemi reset tuşu ile sıfırlama

Modeminizin arka bölümündeki Reset yazısı altında yer alan küçük deliği bulun

Bu deliğe bir iğne, kürdan ya da kalem ucu ile bastırın

Bu düğmeye yaklaşık 10 saniye basılı tutun

Daha sonra modemin tüm ışıklarının söndüğünü ve tekrar açıldığını göreceksiniz

Modem resetleme nasıl yapılır?

Modemi arayüz yardımı ile sıfırlama

Modeminizi sıfırlamak için modem arayüzünü de kullanabilirsiniz. Ancak modem arayüzüne girebilmek için kullanıcı adı ve şifrenizi bilmeniz gerekir. Eğer bu bilgileri değiştirmediyseniz, bu bilgiler modeminizin arkasında yazacaktır.

İnternet tarayıcınızda modeminizin IP adresini aratın. Arayüz bilgisi için de modeminizin arkasına bakabilirsiniz. (Bazı arayüz adresi örnekleri 192.161.0.1, 192.161.1.1 veya 192.161.2.1)

Kullanıcı adı ve parolar bilgilerinizi çıkan sayfaya girin.

Arayüze giriş yaptıktan sonra Araçlar ya da Bakım (modele göre farklılık gösterebilir) gibi kısımlar üzerinden Fabrika Ayarları seçeneğine ulaşabilirsiniz.

Fabrika Ayarlarına dönün

Çıkan uyarı sekmesini Onay'layarak modeminizi resetleyebilirsiniz.

Modem resetleme nasıl yapılır?

Umarım bu adımlar sizlere yardımcı olmuştur. Peki siz internet bağlantınızda sorun yaşadığınızda hangi yolları izliyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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İnternet, Fabrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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