Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı - Son Dakika

Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı

25.05.2021 11:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün akşam konuk olduğu programın moderatörlüğünü yapan Habertürk sunucusu Kübra Par'ın özel hayatı hakkında bilinmeyenler merak konusu oldu. Sosyal medyada kısa süre içinde trend olan Par'ın gazeteci Ahmet Hakan'ın yönetmen kardeşi Mahmut Fazıl Coşkun ile evli olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Habertürk TV'de Kübra Par moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Program kısa sürede Twitter'da trend olurken Kübra Par'ın kim olduğu ve özel hayatı da merak edilen konular arasında yer aldı.

AHMET HAKAN'IN YENGESİ ÇIKTI

Tam adı Kübra Parmaksızoğlu Coşkun olan sunucu, televizyonda Kübra Par adını kullanıyor. 1984 yılında Erzincan'da dünyaya Par, 2007 senesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Habertürk'te sunuculuk yapan Kübra Par, yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile evli. Coşkun ise gazeteci Ahmet Hakan'ın kardeşidir.

Moderatörlüğüyle Twitter'da gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı
Mahmut Fazıl Coşkun

Coşkun, 'Anons', 'Yozgat Blues' ve 'Uzak İhtimal' filmlerin altına imzasını attı.

Moderatörlüğüyle Twitter'da gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı
Moderatörlüğüyle Twitter'da gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı
Moderatörlüğüyle Twitter'da gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı
Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı

Mahmut Fazıl Coşkun, Süleyman Soylu, Habertürk, Kübra Par, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı - Son Dakika Magazin


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