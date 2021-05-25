Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı

Topa Bahçeli de girdi! Videolarıyla gündem olan Sedat Peker'e zehir zemberek sözler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Habertürk TV'de Kübra Par moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Program kısa sürede Twitter'da trend olurken Kübra Par'ın kim olduğu ve özel hayatı da merak edilen konular arasında yer aldı.

AHMET HAKAN'IN YENGESİ ÇIKTI

Tam adı Kübra Parmaksızoğlu Coşkun olan sunucu, televizyonda Kübra Par adını kullanıyor. 1984 yılında Erzincan'da dünyaya Par, 2007 senesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Habertürk'te sunuculuk yapan Kübra Par, yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile evli. Coşkun ise gazeteci Ahmet Hakan'ın kardeşidir.

Mahmut Fazıl Coşkun

Coşkun, 'Anons', 'Yozgat Blues' ve 'Uzak İhtimal' filmlerin altına imzasını attı.