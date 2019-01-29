Son Dakika Haberleri: Modern Basınçlı Bireysel Sulama Tesisi ve Makine Ekipman Başvuruları 1 Martta Sona Eriyor

Modern Basınçlı Bireysel Sulama Tesisi ve Makine Ekipman Başvuruları 1 Martta Sona Eriyor

1 saat önce

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu modern basınçlı bireysel sulama tesisi ve makine ekipman başvurularının 1 martta sona ereceğini söyledi.

Modern Basınçlı Bireysel Sulama Tesisi ve Makine Ekipman Başvuruları 1 Martta Sona Eriyor, System.String[]
Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu modern basınçlı bireysel sulama tesisi ve makine ekipman başvurularının 1 martta sona ereceğini söyledi.

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu, bireysel sulama sistemlerinin kurulmasına ilişkin destekleme çalışmalarının, 2019 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlükleri vasıtası ile yapıldığını ifade ederek, "2017/48 nolu tebliğ kapsamında hibe desteği verilmesi planlanan modern basınçlı bireysel sulama tesisi ve makine ekipmanlarına ihtiyacı olan çiftçilerimizin, hibe başvuru dosyalarını 1 Mart 2019 günü mesai bitimine kadar il müdürlüğümüze sunmaları gerekmektedir. Başvuru dosyaları bizzat dosya sahibi veya vekaletname verdiği birinci derece akrabası tarafından il müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Başvuru evrakları il müdürlüğümüzce taranarak bakanlık web sistemine yüklenecektir. Sistem 1 Mart 2019 günü mesai bitiminde kapanacaktır. Son gün sisteme girilemeyen dosyalar kabul edilmemiş sayılacağından, başvuru dosyalarının son günden önce il müdürlüğümüze teslim edilmesi başvuru sahiplerinin menfaatinedir. Üretim sezonunun bereketli olması temennilerimle çiftçilerimize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

Ekonomi
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