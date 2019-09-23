Son Dakika Haberleri: Modern Çin'in ilk milli bayramının 70. yıl dönümü kutlamalarına 300 bin kişilik dev prova
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Modern Çin'in ilk milli bayramının 70. yıl dönümü kutlamalarına 300 bin kişilik dev prova

42 dakika önce

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü kutlamaları için yapılan hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü kutlamaları için yapılan hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 1 Ekim'de düzenlenecek Çin'in "Cumhuriyet Bayramı" kutlamaları sebebiyle başkent Pekin'in ünlü Tienanmen Meydanı'nda üçüncü büyük prova da tamamlandı. Dev provaya 300 bin kişi katıldı

Modern Çin'in ilk milli bayramının 70. yıl dönümü kutlamalarına 300 bin kişilik dev prova

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:18 
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