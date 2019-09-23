Modern Çin'in ilk milli bayramının 70. yıl dönümü kutlamalarına 300 bin kişilik dev prova

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü kutlamaları için yapılan hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 1 Ekim'de düzenlenecek Çin'in "Cumhuriyet Bayramı" kutlamaları sebebiyle başkent Pekin'in ünlü Tienanmen Meydanı'nda üçüncü büyük prova da tamamlandı. Dev provaya 300 bin kişi katıldı