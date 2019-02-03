Modern Combat Blackout Nintendo
Switch'e Geliyor!
Mobil cihazlarda 100 milyondan fazla indirilen ve en popüler FPS mobil oyunlarından olan; Modern Combat 5 temel alınan Modern Combat: Blackout, yoğun aksiyon hissini ve göz alıcı grafiklerini çok yakında Nintendo Switch platformuna taşıyor!
Dünyanın önde gelen mobil oyun yayıncı ve yapımcılarından Gameloft, Modern Combat: Blackout oyununun çok yakında Nintendo Switch™ oyun konsollarına geleceğini duyurdu. Mobil cihazlarda 100 milyondan fazla indirilen ve en popüler mobil FPS oyunlarından olan Modern Combat 5 temel alınan Modern Combat: Blackout, yoğun aksiyon hissini ve göz alıcı grafikleri Nintendo Switch platformuna taşıyor.
Aksiyon dolu harekat modunda ya da çok oyunculu modunda uzmanlık kazanılabilen dokuz eşşiz sınıf ve benzersiz grafikleriye Modern Combat 5, yayınlandığı günden bu yana mobil cihazlarda FPS aksiyon türünde referans alınan bir oyun olmaya devam ediyor. Modern Combat: Blackout, mobil versiyonunu başarılı kılan bu özellikleri Nintendo Switch'e özel şekilde uyarlıyor:
FAVORİ SINIFINI SEÇ: Çok oyunculu modda seviyeleri artırabilen Saldırı, Ağır, Keşif, Keskin Nişancı
, Destek, Ödül Avcısı, İstihkam, X1-Morph ve Kommander'ın dahil olduğu dokuz kişiselleştirilebilir sınıf arasından kendinize ve oyun tarzınıza en uygun olanı seçin.
GÜÇLÜ ÇOK OYUNCULU DENEYİMİ: Herkese Açık ya da Takım Oyunu maçlarında efsanevi çatışmalara katılın.
ETKİLEYİCİ HAREKAT MODU: Zorlu özel operasyon görevlerinde gerçek adrenalin fırtınasını yaşayın. Hızlı hikaye görevlerinde birçok meydan okuma, oyuncuları Tokyo
'dan Venedik
'e götürüyor.
TÜMLEŞİK İLERLEME: Herhangi bir moddaki karakter ilerlemesi diğer modlardaki özellikleri de taşıyor. Tekli ya da çoklu modda oynayın ve yeteneklerinizi geliştirin.
KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR KONTROLLER: Kullanıcı dostu, kolaylıkla değiştirilebilir kontroller oyuncuların gerçek bir konsol deneyimi içerisinde savaşmasını sağlıyor.
Gameloft'un Modern Combat: Blackout oyun müdürü Carlos Zarate, "Modern Combat serisi ilk oyunun yayınlandığı 2009 yılından'i bu yana mobil fps oyunları için kıyas alınan temel bir ölçüt oldu." dedi ve "Başarılı Modern Combat serisini Nintendo Switch oyuncularına sunmak ve onlara güçlü bir tek ve çok oyunculu FPS deneyimi sağlamaktan mutluyuz." diyerek sözlerini bitirdi.
Modern Combat: Blackout, çok yakında 19.99$ fiyatıyla Nintendo eShop'tan satın alınabilecek ve Nintendo Switch konsollarında oynanabilecek.
Modern Combat 5
Blackout
Tek ve çok oyunculu modlarda yükselebileceğin 5 kişiselleştirilebilir sınıf. Beceri puanı kazanıp harcayarak sınıfa özel becerileri etkinleştir. Birlik birliğe çok oyunculu maçlarda destansı çatışmalar. Bireysel ve birlik lider panoları. Küresel ve birlik sohbetleriyle diğer oyuncularla konuş. Seni Tokyo'dan Venedik'e kadar götürecek süratli hikaye görevleri ve çeşitli mücadeleler.
GameLoft