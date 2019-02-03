Modern Combat Blackout Nintendo Switch'e Geliyor!

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Erdoğan, Katar Emiri'ni Arayarak Asya Kupası İçin Tebrik Etti

Genç Kız, Sevgilisinin ve Arkadaşının Kendisine Tecavüz Ettiğini Tesadüfen Öğrendi