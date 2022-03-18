Modern Dans Topluluğu'nun "Şehir Orman" oyunu yarın sahnelenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Modern Dans Topluluğu'nun "Şehir Orman" oyunu yarın sahnelenecek

18.03.2022 11:35
Modern Dans Topluluğu'nun "Şehir Orman" oyunu yarın sahnelenecek

Devlet Opera ve Balesinin sosyal sorumluluk projesi "Şehir Orman", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Opera ve Balesinin sosyal sorumluluk projesi "Şehir Orman", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın sanatseverlerle buluşacak.

Müzikalde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) bünyesinde faaliyet gösteren proje grubu Modern Dans Topluluğu sahne alacak.

Koreograf Beyhan Murphy'nin "Orman Kitabı"ndan (Jungle Book), özgün modern dans-drama şeklinde sahneye uyarladığı eserde, gençlik ve çevre sorunlarına, ormanlara, nesli tükenmekte olan hayvanlara, eğlenceli ve düşündürücü bir bakış açısıyla yaklaşılıyor.

Athena ve Manga gruplarının, oyuna özel yazdıkları birer parçayla katkıda bulundukları eserin orijinal müziklerini Rahman Altın, kostümlerini ise Serdar Başbuğ hazırladı.

Tiyatrocu ve sunucu İbrahim Selim'in "Şehir-Orman TV"nin habercisi olarak yer aldığı eser, 12 Nisan'da bir kez daha sahnelenecek.

YORUMLAR
500
İDOB, 'Çanakkale Zaferi' konseri verecek İDOB, 'Çanakkale Zaferi' konseri verecek

İstanbul, Opera, Dans, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Modern Dans Topluluğu'nun 'Şehir Orman' oyunu yarın sahnelenecek - Son Dakika


Son Dakika
11:29 Galatasaray, Avrupa'dan kasasını doldurup döndü! Gelir miktarı şaşkınlık yarattı
11:15 Dolardaki yükseliş trendi sürüyor: 17,79 TL
11:15 Meğer set aşkıymış! Cem Yılmaz 21 yaş küçük sevgilisiyle kameralara yakalandı
11:11 Japonya'daki depremin ardından Toyota, 11 fabrikada üretimi geçici olarak durdurdu
11:04 Ayrıldığı kız arkadaşını, yeni erkek arkadaşıyla görünce silahını çıkardı ve ikisine de kurşun yağdırdı
11:02 Mehmet Ali Kulat son anketleri yorumladı: AK Parti hâlâ birinci ama makas çok daraldı, aşiretler Millet'e kayıyor!
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler!
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:41:24. #1.11#
SON DAKİKA: Modern Dans Topluluğu'nun "Şehir Orman" oyunu yarın sahnelenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement