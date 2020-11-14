Modern dünyanın salgın hastalığı diyabetten 6 saniyede 1 kişi hayatını kaybediyor - Son Dakika

Modern dünyanın salgın hastalığı diyabetten 6 saniyede 1 kişi hayatını kaybediyor

14.11.2020 11:28

Modern dünyanın salgın hastalığı diyabetten 6 saniyede 1 kişi hayatını kaybediyor İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

Modern dünyanın salgın hastalığı diyabetten 6 saniyede 1 kişi hayatını kaybediyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Adalet Pınar Memedoğlu:

"Dünyada şu anda yaklaşık 415 milyon diyabet hastasının olduğu biliniyor ve bu rakamın 2040 yılında 450 milyona ulaşacağı düşünülmektedir"

-" 2040'lı yıllarda ortalama her 10 kişiden 1'inin diyabetli olacak"

ELAZIĞ - Dünyada şu anda yaklaşık 415 milyon diyabet hastası olduğunu, 2040'lı yıllarda bu sayının 450 milyona ulaşacağına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Adalet Pınar Memedoğlu, modern dünyanın salgın hastalığının diyabet olduğuna değinerek her 6 saniyede 1 kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiğini söyledi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle bilgi veren Medical Park Elazığ Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Adalet Pınar Memedoğlu, pandemi sürecinde diyabet hastalarının daha hassas olması gerektiğini vurguladı.

"2040'lı yıllarda ortalama her 10 kişiden 1'i diyabetli olacak"

Diyabet hastalığı ve buna bağlı ek hastalıklar yüzünden ölüm oranlarının fazlalığına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Adalet Pınar Memedoğlu, "Dünya Diyabet Cemiyeti verilerine göre, şu anda yaklaşık 415 milyon diyabet hastasının olduğu biliniyor. Bu rakamın 2040 yılında 450 milyona varacağı düşünülüyor. Bu durumda 2040'lı yıllarda ortalama her 10 kişiden 1'inin diyabetli olacağını söyleyebiliriz. Her 6 saniyede bir kişinin diyabet ve buna bağlı komplikasyonlar nedeniyle maalesef hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bu dönemde bilindiği üzere Covid-19 pandemisi nedeniyle tüm dünya zor bir dönemden geçiyoruz. Diyabet de aslında modern dünyanın salgın hastalığı kabul edilebilir. Maalesef kronik hastalığı bulunan kişilerde Covid-19 hastalığının biraz daha kötü seyrettiğini ve ölüm oranlarının biraz daha yüksek gittiğini söylemek mümkün. Sağlıklı bireylerde Covid-19'a bağlı ölüm oranları yüzde 1 civarındayken, diyabetli kişilerde ise maalesef yüzde 7,5'i buluyor" dedi.

"Evde egzersiz yapın"

Diyabetik hastaların dikkat etmesi gerekenlere dikkat çeken Uzm. Dr. Adalet Pınar Memedoğlu, "14 Kasım Dünya Diyabet Farkındalık Günü sebebiyle diyabetik hastalarımız için farkındalık oluşturmak istediğimiz birkaç anekdot var. Şu dönemde biliyoruz ki, evlerindeler ve çok tedirginler. Çünkü hastalık ve buna bağlı komplikasyonlar sebebiyle risklerinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. Ancak bazı temel prensiplere uyulduğu, hekimlerle sürekli bağlantı halinde kalındığı, maske, izolasyon ve hijyene dikkat edildiği, düzenli tedavi alındığı ve kan şekeri iyi seyrettiği müddetçe diyabetik hastalarda da aslında Korona virüs hastalığının daha iyi seyrettiğini ve tedaviye iyi yanıtlar alındığını söylemek mümkün. Bu süreçte özellikle diyabetik hastaların bizlerle temas halinde kalmalarını, düzenli ve dengeli beslenmelerini, yeterli sıvı alımına dikkat etmelerini, düzenli olarak kan şekeri takibi yapmalarını ve evde tempolu yürüyüş tarzında mini egzersizler yapmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

"Hekimlerinizin verdiği ilaç tedavilerini düzenli olarak alın"

Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yan etki profilinin olmadığını dile getiren Uzm. Dr. Adalet Pınar Memedoğlu, "Son dönemlerde Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili halk arasında kafa karışıklığının olduğunu ve bununla ilgili yan etki profilinin yüksek olduğuna dair söylentiler olduğunu biliyoruz. Verilen ilaçlar kesinlikle sağlık profesyonelleri, yani bizler tarafından kişinin yaş, cinsiyet, muayene özellikleri ve bulguları, kullandığı ek ilaç ve hastalıklarına göre seçilerek veriliyor. Her ilaç için olduğu gibi bu ilaçların da elbette yan etkileri mevcut, ancak bunlar düşünüldüğü kadar sık görülmemekle birlikte doktor kontrolünde kullanıldığı müddetçe her türlü etkiyi takip etme ve zamanında uygun müdahaleleri yapma şansımız oluyor. Lütfen hekimlerinizin verdiği ilaç tedavilerini düzenli olarak alın. Çünkü son dönemde başlanan tedaviler gerçekten ilk zamankine göre çok daha yüz güldürücü sonuçlar veriyor" şeklinde bilgi verdi.

Modern dünyanın salgın hastalığı diyabetten 6 saniyede 1 kişi hayatını kaybediyor
Modern dünyanın salgın hastalığı diyabetten 6 saniyede 1 kişi hayatını kaybediyor
Modern dünyanın salgın hastalığı diyabetten 6 saniyede 1 kişi hayatını kaybediyor
Modern dünyanın salgın hastalığı diyabetten 6 saniyede 1 kişi hayatını kaybediyor

Şeker Hastalığı, Koronavirüs, Adalet, İlaç, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Modern dünyanın salgın hastalığı diyabetten 6 saniyede 1 kişi hayatını kaybediyor - Son Dakika


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