Sivas'ta Kangal köpekleri için inşa edilen modern tesiste sona yaklaşıldı - Son Dakika

Sivas'ta, İl Özel İdaresi tarafından dünyaca ünlü Kangal köpekleri için inşa edilen modern tesisin yapımı tamamlanma aşamasına geldi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla Sivas Valiliği himayesinde İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan ve ORAN tarafından desteklenen "Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi Projesi"nde çalışmalar devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, projenin uygulandığı Meraküm mevkisinde yürütülen çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Algın, bölgede çalışmaların hummalı şekilde devam ettiğini belirterek, "Kangal köpeği, şehrimizin marka değerlerinden biri. Bu projenin en önemli amacı, bu önemli değeri uluslararası marka statüsüne çıkarmak, Kangalların temiz, hijyenik ortamda neslinin devamını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Projenin son durumu hakkında da bilgi veren Algın, şunları kaydetti:

"Bu proje hayvan dostlarımızın, canlılarımızın barınak alanı olduğu gibi vatandaşlarımızın da vakitlerini geçirebilecekleri, içerisinde kafeteryaların da yer aldığı güzel bir sosyal mekan olacak. Proje kapsamında Kangallar, işin ehli kişilerce kontrol edilecek. Bu çalışmaya en büyük desteği veren başta Valimiz Sayın Salih Ayhan'a, Sivas Valiliğimize, Sivas İl Özel İdaresinin tüm çalışanlarına ve yüklenici firmamıza teşekkür ediyoruz. Peyzaj çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çok yakın zamanda hizmete açılacak."

Projede, güvenlik birimi, Kangal köpeği tanıtım müzesi, kafeterya, köpek barınakları, tribünlü uluslararası Kangal köpeği yarışmaları ve Kangal köpeği showroom alanı, köpek pansiyonu, yavru köpek gezinti alanı, Kangal köpeği gezinti alanı, veteriner kliniği, doğumhane, Kangal köpeklerinin takibi için çipli takip yazılım sistemi ile web sayfası ve peyzaj çalışması yer alıyor.