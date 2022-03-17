Modern kent yolundaki Akçakale, ilk bisiklet yoluna kavuşuyor

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile ilçeye yapılan prestij caddesinde bisiklet yolu ve kaldırım çalışmaları sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar aralıksız sürerken Başkan Yalçınkaya beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Halef Karataş ile çalışmaları yerinde inceledi.

BAŞKAN YALÇINKAYA: BATIDAKİ YOLLAR GİBİ OLACAK

Yetkililerden bilgi alan Başkan Yalçınkaya, konuya dair yaptığı "Urfa uluslararası ana yoldayız. Anayolun yapımında başından beri düşündüğüm buranın mümkün olduğu kadar batıdaki ilçeler seviyesinde bir yol olması. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yolun sağına ve soluna bin 500 arabalık malzeme döküldü. 40 bin metreküp bir çalışma alanı. Bunun içinde bisiklet, yeşil alan var. Bu yol batıdaki şehirler gibi bir yol olacak. Bu gayretle çalışıyoruz. Ağaçlandırmasını, bisiklet yolunu bir bütün halinde ihdas etmeye çalışıyoruz. Bunu arkadaşlarımız, Büyükşehir Belediyemiz ile yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Başkan Yalçınkaya yakın zamanda çalışmaların tamamlanacağını belirtti.

İncelemelerinin ardından Başkan Yalçınkaya bölgeden ayrıldı.