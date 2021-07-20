Modern Kurban Kesim Tesisi'nde koronavirüs tedbirleriyle kurbanlar kesildi - Son Dakika

? Bahçelievler Belediyesi'nin kurduğu Modern Kurban Kesim Tesisi'nde vatandaşların kırbanları, koronavirüs tedbirleri uygulanarak hijyenik ortamda kesilmesi sağlandı.

Bahçelievler Belediyesi, ilçe sakinlerinin dini vecibelerini en iyi şekilde yerine getirebilmelerine olanak sağlamak amacıyla Modern Kurban Kesim Tesisi kurdu. Hem şehir içi hem de farklı şehirlerden gelen kurban satıcılarına satış yapabilecekleri fiziki ortamı oluşturulan alanda koronavirüs tedbirleri uygulandı. Kurban kesim alanında da yığılmayı önlemek için ilçe sakinlerine kurban sırasına göre saat randevusu verildi. Sadece büyükbaş kurban kesimi yapılan alanda vatandaşlar, yaklaşık 1 saatte gelerek, hijyenik ortamda kurbanını teslim aldı. Usta kasaplar tarafından kesilen kurbanlar, 8-12 dakika içinde kesilip 6 parçaya bölünerek vatandaşlara teslim edildi.

VATANDAŞLARIN RAHATI DA DÜŞÜNÜLDÜ Alanda veteriner, temizlik görevlisi, zabıta, ilaçlama ekibi, ikram personeli ve ulaşım görevlisinden oluşan 500 kişilik ekip hazır bulundu. Öte yandan vatandaşlar için bekleme alanları, ikramlar için kafeterya ve mescit tahsis edildi.

'KESİM HAYVANA EN AZ ŞEKİLDE ZARAR VEREREK YAPILIYOR'

Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Tibet Bayhan, 'Bahçelievler Belediyesi olarak kesim öncesi ve sonrası için tüm tedbirleri aldık. Hayvanların kesim öncesi sağlık kontrollerini yapıyoruz. Daha sonra kesim yoluna sevk ediyoruz. Kesim, hayvana en az zarar verecek şekilde yapılmaktadır. En son noktada da etleri parçalara ayırarak vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Bu akşama kadar 250 hayvan kesmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımız bayram boyunca bizden bu hizmeti alabilirler' diye konuştu.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLERDEN DAHA FARKLI

Rahmi Altınmakas, 'Kurban kestik. Etimizi almayı bekliyoruz. Burada mükemmel bir sistem var. Ete hiç el sürülmeden, insanlara numara veriliyor. Sırasına göre gelip kurbanını teslim alıyor. Burada hijyenik bir ortam var zaten her şey makinalarla hallediliyor. Tertemiz halde, 8 parça halinde bize kurbanımızı teslim ediyorlar. O yüzden önceki korkunç görünen bayramlardan daha farklı' dedi.

Alanda kurbanını bekleyen yaşındaki Netice Düzgün, 'Buraya kurban için geldim. Ortak kurbanım var. Onu alıp herkese dağıtacağım. Burada et kesiliyor temizce bize veriliyor. İnşallah kurbanımı alıp herkese de dağıtırsam içim rahat edecek' diye konuştu.