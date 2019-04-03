Modern Mezbaha Binasında Sona Doğru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daha sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla kesim yapmak için yeni mezbaha binası inşa ediyor. İzmit ilçesi İZAYDAŞ Yolu Solaklar mevkiindeki mevcutta hizmet veren kesimhanenin yanında yapılan yeni dev mezbaha binasının tamamlanmasına sayılı günler kaldı. Tamamlanması için gün sayılan yeni mezbaha binası tam donanımlı, teknolojik yenilikler barındıran bir kesimhane olacak. Toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olacak yeni mezbahada son teknolojik teçhizatlarla aynı anda daha fazla kesim yapılabilecek.

ÇEVRE İSTİNAT PERDE İMALATI TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalara hizmet üretmeye devam ediyor. Bu doğrultuda yapımı devam eden yeni modern hizmet binasının mekanik ve elektrik imalatları devam ediyor. Binanın arıtma mekanik imalatlarına devam eden ekipler, çevre istinat perde imalatını tamamladı. Saha beton işini de hummalı şekilde sürdüren ekipler, dış cephenin tamamını bitirmek için çalışmalara başladı.

KESİM PLATFORMLARI YERLEŞTİRİLDİ

Yapının iç kısmındaki işlerin büyük bir bölümünü tamamlayan Büyükşehir ekipleri, kesim platformlarını ve devirme hücresi adı verilen kurbanın kesilmesi ve daha sonra kurbanı diğer tarafa çevirerek taşınmasına yardım eden makine sistemini yerlerine yerleştirdi. İç duvarları da seramikle kaplanan yeni modern mezbahanın yangın dolapları da yerlerine konuldu.

900 METREKARE SOĞUK HAVA DEPOLARI

Mevcut mezbahanın olduğu parselde hemen eski mezbahanın yanına yapılan yeni mezbaha binası toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip bulunuyor. Yapının içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alacak. Yapıda 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunacak. Ayrıca mezbahada ayrıca 200 küçükbaş kesim alanı da yer alacak. Yeni mezbahada 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depoları yapılacak.

MODERN BİNA İKİ KATLI OLACAK

Yapıda idari birimler, personel giyinme soyunma odaları, 50 kişilik seyir tribünü yer alacak. Yapı iki kat şeklinde inşa edildi. Beton prefabrik yöntemi ile yapılan mezbahanın çatısı çelik konstrüksiyon, üzeri ise sandviç panel kaplama şeklinde uygulandı. Cephe malzemesi mantolama üzeri boya olarak uygulanıyor.