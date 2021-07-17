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Modern mezbaha Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika

Modern mezbaha Kurban Bayramı'na hazır

17.07.2021 10:04
Modern mezbaha Kurban Bayramı'na hazır, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin daha sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla kesim yapmak için vatandaşların hizmetine sunduğu modern mezbaha binası, Kurban Bayramı'na hazır. Modern mezbaha, bu yıl da covid-19 salgınına karşı alınan önlemler ile vatandaşlara hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin daha sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla kesim yapmak için vatandaşların hizmetine sunduğu modern mezbaha binası, Kurban Bayramı'na hazır. Modern mezbaha, bu yıl da covid-19 salgınına karşı alınan önlemler ile vatandaşlara hizmet verecek.

KURBANA HAZIR

İzmit ilçesi İZAYDAŞ yolu Solaklar mevkiinde bulunan tam donanımlı, teknolojik yenilikler barındıran kesimhane Kurban Bayramı'nda vatandaşlara tam kapasiteyle hizmet verecek. Toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olan modern mezbahada, işinin ehli uzman kasaplar tarafından dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak son teknolojik teçhizatlarla aynı anda daha fazla kesim yapılabiliyor.

MODERN MEZBAHA

Kurban Bayramı'na hazır olan ve vatandaşları bekleyen mezbahanın içerisinde son teknolojik kesim makineleri bulunurken hayvanların kesim öncesi bekletileceği alan da mevcut. Kesim platformlarını ve devirme hücresi adı verilen kurbanın kesilmesi daha sonra kurbanı diğer tarafa çevirerek taşınmasına yardım eden makine sistemi de hem kurbanı kesecek kişiyi rahatlatacak hem de kurbanının kesimini bekleyen vatandaş zamandan tasarruf edecek.

900 METREKARE SOĞUK HAVA DEPOSU

Mevcut mezbahanın olduğu parselde hemen eski mezbahanın yanına yapılan yeni mezbaha binası, toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip. Yapının içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alıyor. Yapıda 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunuyor. Yeni mezbahada 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depoları da yer alıyor.

ÖNLEMLER ALINDI

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sunulan Kurban Bayramı kesim hizmetinde, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralları gözetilecek. Bunun yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan kurban hizmetleri uygulamasına dair tebliğ, Koronavirüs Bilim Kurulu'nca verilen tavsiye kararları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kanun ve yönetmelikleri, COVİD-19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30. 06. 2020 tarih ve 10499 sayılı Kurban kesim yerlerine yönelik tedbirler alınacak.

KESİM BÖLGESİNE 1 KİŞİ ALINACAK

Yetkililer kesim yaptırmak isteyen vatandaşların bekleme alanında misafir edileceği, kesim bölgesine ise kurban vekaletini almış 1 vatandaş ile kesim hizmeti verileceğini aktardı. Ayrıca kesim sonrası kurbana ait bölümler için gerekli olan poşet, naylon torba ve çuval, Büyükşehir Belediyesi'nce ücretsiz olarak vatandaşlara verilecek.

Modern mezbaha Kurban Bayramı'na hazır
Modern mezbaha Kurban Bayramı'na hazır
Modern mezbaha Kurban Bayramı'na hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Ekonomi Modern mezbaha Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika Ekonomi


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