Üye Girişi
Modern Mezbahalarda Kesim İçin Sıra Dağıtımına Başlanıyor - Son Dakika

Modern Mezbahalarda Kesim İçin Sıra Dağıtımına Başlanıyor

03.07.2021 10:07
Modern Mezbahalarda Kesim İçin Sıra Dağıtımına Başlanıyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tam donanımlı, modern mezbahalarında Pandemi salgını tedbirleri alınarak Kurban Bayramı için kesim sırası alımına başlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tam donanımlı, modern mezbahalarında Pandemi salgını tedbirleri alınarak Kurban Bayramı için kesim sırası alımına başlanıyor. Kesimlerini mezbahada yaptırmak isteyen vatandaşlar 5 Temmuz Pazartesi günü itibariyle internet üzerinden sıra alabilecek.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda vatandaşlara modern mezbahaları ile hizmet verecek. Solaklar yolu üzerindeki hizmet veren modern İzmit Mezbahası'nda kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar. internet üzerinden başvuru yapacak. Başvurular 5 Temmuz Pazartesi günü saat 10. 00'da; ebelediye. kocaeli. bel. tr internet sitesi üzerinden alınmaya başlanacak.

ÖN KAYIT VE DEKONT

Ön kayıtlarını yaptıran vatandaşların daha sonra Vakıfbank E-5 İzmit Şubesi'ne İlçe Kurban Komisyonu adına açılmış olan 00158007293406168 no'lu hesaba ya da internet bankacılığı üzerinden TR 49 0001 5001 5800 7293 4061 68 nolu İban' dan TC İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü Kurban hesabına büyükbaş kesimi için 500 TL, küçükbaş için de 125 TL yatırmaları gerekiyor. Ödeme yapanların dekontlarını 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 15. 00'e kadar 0 530 432 21 85 numaralı telefona whatsApp ya da Bip yoluyla göndermeleri gerekiyor. Ayrıca bankaya elden ödeme yapanların, ad soyad ve dekontun numarasının okunabileceği şekilde dekontun fotoğrafını çekip aynı numaraya göndermeleri gerekiyor. (Dekontun açıklama kısmında; ön kayıt yaptıran kişinin adı-soyadı ve sıra nosu eklenmelidir. )

KANDIRA VE KARAMÜRSEL MEZBAHALARI İÇİN

Kandıra ve Karamürsel mezbahasında kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlarımız 5 Temmuz Pazartesi saat 10. 00 itibari ile kurban kesim sıra numarasını ilgili mezbahalara şahsen başvura yaparak elden alacak. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sunulan Kurban Bayramı kesim hizmetinde, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralları gözetilecek. Yetkililer tarafından kesim yaptırmak isteyen vatandaşların bekleme alanında misafir edileceği, kesim bölgesine ise kurban vekaletini almış 1 vatandaşımız ile kesim hizmeti verileceği aktarıldı. Ayrıca kesim sonrası kurban hisseleri Büyükbaş hayvanlar için 4 parça yapılarak vatandaşlara teslim edilecek. Parçalar için gerekli olan poşet, naylon torba ve çuval ücretsiz olarak vatandaşlarımıza verilecek.

Modern Mezbahalarda Kesim İçin Sıra Dağıtımına Başlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Pandemi, Kocaeli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Modern Mezbahalarda Kesim İçin Sıra Dağıtımına Başlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Attığı golden sonra Donnarumma'ya sus işareti yapan Lukaku'ya tepki yağdı 10:55 Attığı golden sonra Donnarumma'ya sus işareti yapan Lukaku'ya tepki yağdı Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı 10:41 Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu 10:33 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu
Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurarak meydan dayağı attılar! O anlar saniye saniye görüntülendi 10:15 Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurarak meydan dayağı attılar! O anlar saniye saniye görüntülendi Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı 09:56 Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor 09:36 Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu 09:12 Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar 09:06 Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar

Son Dakika Haberleri
11:02 Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı
10:55 Attığı golden sonra Donnarumma'ya sus işareti yapan Lukaku'ya tepki yağdı
10:52 Şehit annesinin dileği gerçek oldu! Köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi
10:40 Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı
10:33 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu
10:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'un 3 Temmuz mektubuna destek yanıtı verdi
10:14 Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurarak meydan dayağı attılar! O anlar saniye saniye görüntülendi
09:55 Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı
09:35 Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor
09:05 Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar
Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru hakkını KDK aracılığıyla aldı Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru hakkını KDK aracılığıyla aldı         
11:03
Şehit annesinin dileği gerçek oldu! Köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi Şehit annesinin dileği gerçek oldu! Köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi         
10:52
Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar         
10:38
Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu         
10:20
Yargıtay, emsal karar verdi: Bankanın, IBAN ile isim farklılığını kontrol etme yükümlülüğü yok Yargıtay, emsal karar verdi: Bankanın, IBAN ile isim farklılığını kontrol etme yükümlülüğü yok         
10:09
Hasret bitiyor! Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen'in yeni partneri Barış Arduç olacak Hasret bitiyor! Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen'in yeni partneri Barış Arduç olacak         
09:39
İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu         
09:13
Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak         
09:08
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü         
22:47
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti         
17:56
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı         
17:04
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 11:08:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Modern Mezbahalarda Kesim İçin Sıra Dağıtımına Başlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement