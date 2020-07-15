Modern mezbahalarda kurban kesimi için sıra dağıtımına başlanacak - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurban kesiminde modern mezbahaları seçen vatandaşlar için 16 Temmuz Perşembe günü sıra dağıtımına başlayacak.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda vatandaşlara tam donanımlı modern mezbahaları ile hizmet verecek. Solaklar yolu üzerinde hizmet veren İzmit Mezbahası'nda kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden başvuru yapacak. İnternet sitesi üzerinden başlayan başvurular, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00'e kadar alınacak. Ön kayıtlarını yaptıran vatandaşların daha sonra kurban komisyonu adına açılmış olan hesaba büyükbaş kesimi için 400 lira, küçükbaş kesimi için 100 lira yatırarak dekontlarını 16 Temmuz Perşembe günü saat 08.00 den, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00'e kadar whatsapp üzerinden göndermeleri gerekiyor. Telefona gönderilecek dekont görselindeki ad soyad ve dekont numara kısmının okunabilecek şekilde olması gerekiyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sunmuş olduğu kurban kesimi hizmeti diğer mezbahalarda da gerçekleşecek. Sağlıklı şartlarda kurban kesim hizmeti verilecek olan Kandıra ve Karamürsel Mezbahalarında vatandaşlar şahsen mezbahaya gidip sıra numarası alabilecek. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sunulan Kurban Bayramı kesim hizmetinde, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralları gözetilecek. Bunun yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan kurban hizmetleri uygulamasına dair tebliğ, Korona virüs bilim kurulunca verilen tavsiye kararları, Tarım ve Orman Bakanlığının kanun ve yönetmelikleri, korona virüs salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Kurban kesim yerlerine yönelik tedbirleri alınacak.



Yetkililer, kesim yaptırmak isteyen vatandaşların bekleme alanında misafir edileceği, kesim bölgesine ise kurban vekaletini almış 1 vatandaş ile kesim hizmeti verileceğini aktardı. Ayrıca kesim sonrası kurbana ait bölümler için gerekli olan poşet, naylon torba ve çuval, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince ücretsiz olarak vatandaşlara verilecek. - KOCAELİ