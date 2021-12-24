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Modern Mutfaklar İçin İdeal Çözüm: Granit Evyeler - Son Dakika

Modern Mutfaklar İçin İdeal Çözüm: Granit Evyeler

24.12.2021 12:33
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Modern Mutfaklar İçin İdeal Çözüm: Granit Evyeler

Evyeler, mutfakta en sık kullandığımız parçaların başında geliyor. Bu yüzden, evye seçimi, özellikle de yemek yemek kadar yemek yapmayı da seven, mutfakta vakit geçirmekten keyif alan kullanıcılar için oldukça büyük önem taşıyor. Mutfakların renkli dünyası olan granit evye modelleri de; daha estetik ve kullanışlı mutfaklar için ideal seçim olarak ön plana çıkıyor.

Granit Evye Tercih Etmeniz İçin 4 Sebep

Siz de evinizde granit evyelere yer açarak hem mutfağınızı güzelleştirebilir, hem de hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. İşte granit evye tercih etmeniz için öne çıkan sebeplerden dört tanesi:

Çizilmelere karşı dayanıklı yapı: Evyelerin çizilmesi -özellikle de sık yemek yapılan mutfaklar söz konusu olduğunda- oldukça kolay. Evye modellerinde malzeme tercihinizi granitten yana kullanarak, çizilmelerin olabildiğince önüne geçebilir, bu sayede mutfağınızı uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi kullanabilirsiniz.

Temizlik kolaylığı sağlayan yüzey: Gözeneksiz ve pürüzsün yüzeyi sayesinde Franke granit evyeler leke tutmaz ve kolayca temizlenir. Uzun ömürlü ve kolay temizlenebilen evyeniz mutfağınızdaki yaşamınızı kolaylaştırır ve kendinize daha çok zaman ayırmanıza olanak sağlar.

Modern Mutfaklar İçin İdeal Çözüm: Granit Evyeler

Asidik sıvılara karşı ekstra dayanıklılık: Limon suyu gibi asidik sıvılar mutfakta hepimizin başını ağrıtabiliyor. Granit yüzey tercihi yaparak evyenizi bu tarz maddelere karşı daha dayanıklı bir hale getirebilir, bu sayede daha uzun ömürlü bir kullanım deneyimleyebilirsiniz.

Daha şık bir görünüm: Eğer yaşam alanınızda estetik de pratiklik kadar önemli diyorsanız, siz de tercihinizi granit modellerden yana kullanarak daha şık bir iç mekâna sahip olabilirsiniz.

Sanitized Hijyen Teknolojisini Keşfedin!

Franke, inovatif tasarımları ile daha modern ve kullanışlı mutfaklara sahip olmanızı kolaylaştırıyor! Markanın inovatif Sanitized Hijyen teknolojisi; içerdiği iyon ve gümüşler sayesinde, granit evye yüzeyinde meydana gelebilecek bakteri ve mikroorganizma oluşumunu %99,99 oranında temizlenebiliyor ve mutfağınız hem sizler hem de çocuklarınız için daha sağlıklı, daha güvenli hale geliyor. Franke'nin Sanitized Hijyen teknolojisi ile güçlendirilmiş granit evye çeşitlerini, bunlara ek olarak mutfağınıza değer katacak diğer özgün tasarımları da keşfetmek için, aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.

https://www.franke.com/tr/tr/hs/ilham/urun-yelpazeleri/granit-evye.html

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Estetik, Advertorial Sondakika, Son Dakika

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