Modern pazar yerinde tezgahlar yeniden ihaleye çıkıyor - Son Dakika
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Modern pazar yerinde tezgahlar yeniden ihaleye çıkıyor

6 saat önce

Yunus Emre Millet Çarşısı'nda pazar tezgahları ihaleye çıkıyor.

Modern pazar yerinde tezgahlar yeniden ihaleye çıkıyor, System.String[]

Yunus Emre Millet Çarşısı'nda pazar tezgahları ihaleye çıkıyor. Üçte bir oranında fiyat indirimine gidilen ihaleler 2-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


Türkiye'nin en modern 2 katlı kapalı pazaryeri Yunusemre'de kuruluyor. İlk etapta salı günleri kurulması planlanan pazar için tezgahlar 2. kez ihaleye çıkıyor. Üçte bir oranında indirime gidilen ihaleler 2 -13 Mart tarihleri arasında yapılacak. Pazarda 204 adet meyve-sebze, 84 adet tuhafiye, 22 adet şarküteri, 15 adet bakliyat, 8 adet züccaciye, 6 adet ayakkabı, 5 adet de balıkçı tezgahı yer alacak. Pazarcı esnafının pek çok sorununu ortadan kaldıran pazar yerinde 344 adet pazar tezgahının yanı sıra lokantadan eczaneye kadar pek çok iş kolunun yer aldığı 28 iş yeri, 720 araç kapasiteli kapalı ve açık otopark, fuaye, sergi salonu, cami, bayan mescidi, hamam, bebek emzirme odası ve çocuk oyun alanı ile kafeteryalar yer alıyor.


Belirtilen tarihlerde bir saat öncesine kadar başvurulabilecek ihaleye başvuru şart ve belgeleri ise şunlar: "Pazarcılar Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odaları Birliği gibi ilgili odalardan birine kayıtlı olmak, Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip olmak, geçici teminat yatırmak ve vergi mükellefi olmak. (Perakende Satış ibaresi aranacak) Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ya da Yunus Emre Millet Çarşısı'na başvurabileceği gibi 444 62 09 numaralı çağrı merkezini arayarak da bilgi sahibi olabilecek." - MANİSA

Yunusemre, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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