Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun (TMPF) faaliyet programında yer alan Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri, Kocaeli'de başladı.

Kandıra ilçesinde Kerpe Halk Plajı'ndaki modern pentatlonun alt yarış branşlarından biathle (koşu-yüzme-koşu) ve triathle (atış-yüzme-koşu) yarışları, çeşitli illerden 11, 13, 15 ve 17 yaş altı 149'u kadın 308 sporcunun katılımıyla 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

Triathle yarışlarının elemesiyle günü geçirecek sporcular, yarın finalde mücadele edecek.

Şampiyonanın son günü ise biathle yarışlarına sahne olacak.