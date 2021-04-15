Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan etabı

Bulgaristan'da düzenlenen 4. UIPM Pentatlon Dünya Kupası'nda kadınlarda eleme müsabakaları tamamlandı.

Bulgaristan'da düzenlenen 4. UIPM Pentatlon Dünya Kupası'nda kadınlarda eleme müsabakaları tamamlandı. Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu İlke Özyüksel müsabakalarda 1013 puan aldı ve 17 Nisan'da yapılacak finallere kalan 36 sporcu arasına girmeyi başardı. Kadınlarda diğer milli sporcu İpek Akşin'in ise yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yarışmadan çekildiği bildirildi. 4. UIPM Pentatlon Dünya Kupası yarın erkekler ön eleme yarışlarıyla devam edecek. Erkekler kategorisinde Türkiye'yi milli sporcular Arda Selçuk, Buğra Ünal ile Dora Nusretoğlu temsil ediyor.

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