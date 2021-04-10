Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan etabında Buğra Ünal, 26'ıncı oldu

Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan etabında erkekler final yarışları bugün yapıldı.

Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Tokyo Olimpiyatları'na puan veren 4 dünya kupasından biri olan başkent Sofya'daki organizasyonun erkekler finalinde milli sporcu Buğra Ünal mücadele etti.

Buğra Ünal, toplamda 1387 puan alarak yarışmayı 26'ncı sırada tamamladı.

3. UIPM Dünya Kupası, milli sporcuların yer almayacağı yarın yapılacak Karışık Bayrak Yarışı ile sona erecek.

Milli pentatletler, bu dünya kupasının ardından 15-18 Nisan'da yine Bulgaristan'da 4. UIPM Dünya Kupası'nda olimpiyat kotası için mücadele edecek.

Sporcuların Tokyo Olimpiyatları'na katılım için kota durumları Macaristan'da mayıs ayında yapılacak Dünya Kupası Finali'nde netleşecek.