Modern Pentatlon Dünya Kupası Sona Erdi
1 saat önce
Modern Pentatlon Dünya Kupası sona erdi.
Modern Pentatlon Dünya Kupası sona erdi.
Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Mısır
'ın başkenti Kahire
'de sona eren organizasyonda Türkiye
'yi milli sporcular İlke Özyüksel, Buğra Ünal ve İpek Akşin temsil etti.
Organizasyonda İpek Akşin finallere kalamazken Buğra Ünal 15, İlke Özyüksel ise 23. oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:25 Kaynak: AA
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