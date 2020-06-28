Modern Pentatlon Federasyonundan on-line eğitim semineri

Seminerde, "Modern pentatlon sporunda altyapı geliştirme", "Normalleşme döneminde organizasyon yaklaşımları", "Yeni normalleşmede sporcuların yarışma sistemleri", "2019-2020 yılları yarış analizi", "İllere yönelik aday hakem kurs ve eğitim seminerleri", "Uluslararası modern pentatlon örgütleri ile ilişkiler" ve "İletişim mecralarının eşgüdümlü ve etkin kullanımı" konu başlıklarının ele alınacağı belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 30 Haziran Salı günü düzenlenecek seminerde eğitim, teknik, altyapı, organizasyon, hakem, dış ilişkiler, basın kurulları başkan ve yöneticilerinin il temsilcileriyle bilgi paylaşımında bulunacağı ifade edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu