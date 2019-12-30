Modern pentatlon hakem ve antrenörleri 2020'ye hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Modern pentatlon hakem ve antrenörleri 2020'ye hazır - Son Dakika Spor

Modern pentatlon hakem ve antrenörleri 2020'ye hazır

6 saat önce

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun (TMPF) düzenlediği Modern Pentatlon Antrenör-Hakem Gelişim ve Vize Seminerleri yapıldı.

Modern pentatlon hakem ve antrenörleri 2020'ye hazır, System.String[]

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun (TMPF) düzenlediği Modern Pentatlon Antrenör-Hakem Gelişim ve Vize Seminerleri yapıldı.

Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde 56 hakem ve 50 antrenörün katılımıyla gerçekleştirilen seminerler iki gün sürdü.

TMPF Başkanı Veli Ozan Çakır, organizasyonda yaptığı açıklamada, antrenör ve hakemlerin, tüm spor branşlarındaki gibi modern pentatlonun da gelişimini sağlayacak en önemli aktörler olduğunu belirtti.

Çakır, modern pentatlonun hem Türkiye'de hem de uluslararası spor mecralarında daha etkin olması adına hakem ve antrenörlerin kendilerini güncel bilimsel veriler doğrultusunda geliştirmelerinin önemini vurguladı.

Etkinliğe katılan hakem ve antrenörlerin gelişimine katkı sunacak başarılı bir seminer gerçekleştirildiğini anlatan Çakır, "Bir sporun olmazsa olmazı, yarışma talimatları ve kurallarıdır. Bu noktada sporcuların doğru, disiplinli ve ahlaki gelişiminin yanı sıra yüksek performans gösterecek bir seviye yakalamaları önce antrenörlerin, ardından hakemlerin konularına hakim ve rollerini düzgün oynamasından geçiyor. Antrenör ve hakemlerin yaptıkları işin farkında ve bilincinde olması, yarışma kurallarını azami dikkatle uygulamaları modern pentatlon sporunun da sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, Veli Ozan Çakır'ın hakem ve antrenörlere katılım belgelerini vermesiyle tamamlandı.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:58 Kaynak: AA
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