Modern pentatlon hakem ve antrenörleri 2020'ye hazır

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun düzenlediği Modern Pentatlon Antrenör-Hakem Gelişim ve Vize Seminerleri', Ankara'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde toplam 106 hakem ve antrenörün katılımıyla yapıldı.



Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun (TMPF) 2020 yılı hazırlıkları kapsamında düzenlediği Modern Pentatlon Antrenör - Hakem Gelişim ve Vize Seminerleri Ankara'da yapıldı. İki gün süren gelişim ve vize seminerlerine 56 hakem ve 50 antrenör olmak üzere toplam 106 kişi katılım gösterdi.



Programın açılışında konuşan TMPF Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, antrenör ve hakemleri tüm spor branşlarında olduğu gibi modern pentatlon sporunun da gelişimini sağlayacak en önemli aktörler olarak nitelendirdi. Çakır, modern pentatlon sporunun hem ülkemizde hem de uluslararası spor mecralarında daha etkin olması adına hakem ve antrenörlerin kendilerini güncel bilimsel veriler doğrultusunda geliştirmelerinin önemine vurgu yaptı ve etkinliğe katılan spor insanlarına teşekkür etti.



Etkinliğe katılan tüm hakem ve antrenörlerin gelişimlerine katkı sunacak başarılı bir seminer gerçekleştirildiğini dile getiren TMPF Başkanı Doç. Dr. Çakır, "Bir sporun olmazsa olmazı, yarışma talimatları ve kurallarıdır. Bu noktada sporcuların doğru, disiplinli ve ahlaki gelişiminin yanı sıra yüksek performans gösterecek bir seviye yakalamaları önce antrenörlerin, ardından hakemlerin konularına hakim ve rollerini düzgün oynamasından geçiyor. Antrenör ve hakemlerin yaptıkları işin farkında ve bilincinde olması, yarışma kurallarını azami dikkatle uygulamaları modern pentatlon sporunun da sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.



İki gün süren seminer programı Kutluhan Özkan, Süha Başer, İrfan Arguz moderatörlüğünde yapılan genel değerlendirmelerin ardından TMPF Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır'ın hakem ve antrenörlere katılım belgelerini takdim etmesiyle sona erdi. - İSTANBUL