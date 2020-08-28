Modern Pentatlon Online Aday Hakem Kursu eylülde başlıyor - Son Dakika

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde online olarak yapılacak 'Aday Hakem Kursu' düzenleyecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde online olarak organize edilecek 'Modern Pentatlon Online Aday Hakem Kursu' düzenliyor. Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecek online hakem kursu, Lise ve dengi okuldan mezun olan ve 18 yaşından büyük olan katılımcılara ücretsiz olarak sunulacak. İki gün sürecek kurs, TMPF Merkez Hakem Kurulu Başkanı İrfan Arguz, TMPF Merkez Hakem Kurulu üyeleri Mehmet Öztürk ve Nuran Kayabaşı tarafından verilecek.

Online Aday Hakem Kursu'nun ilk gününde; 'Giriş ve Hakem Kurs Prensiplerinin Anlatımı', 'Modern Pentatlonun Tanımı', 'Federasyon Başkanı Seçimi ve Görevleri', 'TMPF İl Temsilcisi Seçimi ve Görevleri', 'Hakem Statüleri ve Kategorileri', 'Hakemlerin Görev ve Sorumlulukları 1-2', 'Yüzme Kuralları ve Puanlama Sistemleri', 'Laser Run Kuralları ve Puanlama Sistemleri' başlıklarına yönelik eğitim verilecek. Kursun ikinci günü ise, 'Eskrim Kuralları ve Puanlama Sistemleri', 'Binicilik Kuralları ve Puanlama Sistemleri', 'Biathle Yarışma Kuralları', 'Triathle Yarışma Kuralları', 'Masterlar Etkinlik Kuralları', 'Okul Biatlonu Yarışma Kuralları', 'Genel Değerlendirme' başlıkları üzerinden eğitim verilecek. Kursun ardından yapılacak online sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar, kursu başarılı olarak bitirmiş sayılacak.

Online Aday Hakem Kursu'na kayıt yaptıran aday hakemlerin, belge teslimlerini 10 Eylül 2020 saat 17.00'a kadar federasyonun info@mpf.org.tr adresine mail olarak iletmesi gerekiyor.

(İHA)